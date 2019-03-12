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13 березня 2019: яке сьогодні свято

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13 березня 2019 року відзначають кілька важливих історичних подій і пам'ятних дат. Так, у цей день у Таїланді відзначають День слона, а православні християни святкують День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

13 березня 2019: яке сьогодні свято

День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина

Родом преподобний Іоанн Касіян Римлянин із Марселя. У юному віці він прибув до Палестини і в Віфлеємському монастирі прийняв чернецтво. За своє життя цей Святий написав 12 книг про чернецтво.

13 березня 2019: яке сьогодні свято

День слона

Для тайців слон є одним із найважливіших тварин, оскільки, в історії цієї держави все пов'язано з цими велетнями. З давніх-давен слони були вірними помічниками людей: вони орали землю, брали участь у війні, допомагали будувати міста і храми. Щорічно 13 березня по всьому королівству проводяться буддистські церемонії, а для слонів влаштовуються святкові обіди.

13 березня 2019: яке сьогодні свято

Іменини 13 березня

Василь, Іван, Кіра, Марина, Микола.

Народилися 13 березня

963 - Анна (пом. 1011/1012), візантійська царівна з Македонської династії, дружина київського великого князя Володимира Святославича.

13 березня 2019: яке сьогодні свято

1960 - Адам Клейтон, бас-гітарист ірландського рок-гурту "U2".

13 березня 2019: яке сьогодні свято

1992 - Кая Скоделаріо, британська актриса.

13 березня 2019: яке сьогодні свято

Народні прикмети 13 березня

Пішов дощ – влітку буде гарна погода;

Погода похмура - вночі будуть заморозки;

Дзвінка крапель – влітку буде великий врожай.

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