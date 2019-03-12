13 березня 2019: яке сьогодні свято

13 березня 2019 року відзначають кілька важливих історичних подій і пам'ятних дат. Так, у цей день у Таїланді відзначають День слона, а православні християни святкують День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина

Родом преподобний Іоанн Касіян Римлянин із Марселя. У юному віці він прибув до Палестини і в Віфлеємському монастирі прийняв чернецтво. За своє життя цей Святий написав 12 книг про чернецтво.

День слона

Для тайців слон є одним із найважливіших тварин, оскільки, в історії цієї держави все пов'язано з цими велетнями. З давніх-давен слони були вірними помічниками людей: вони орали землю, брали участь у війні, допомагали будувати міста і храми. Щорічно 13 березня по всьому королівству проводяться буддистські церемонії, а для слонів влаштовуються святкові обіди.

Іменини 13 березня

Василь, Іван, Кіра, Марина, Микола.

Народилися 13 березня

963 - Анна (пом. 1011/1012), візантійська царівна з Македонської династії, дружина київського великого князя Володимира Святославича.

1960 - Адам Клейтон, бас-гітарист ірландського рок-гурту "U2".

1992 - Кая Скоделаріо, британська актриса.

Народні прикмети 13 березня

Пішов дощ – влітку буде гарна погода;

Погода похмура - вночі будуть заморозки;

Дзвінка крапель – влітку буде великий врожай.

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