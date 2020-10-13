13.10 – день народження п'ятниці 13-го: чому люди так бояться цього дня

13 жовтня вважається днем, який послужив появі забобонів, пов'язаних з п'ятницею 13-го.

Так, цього дня 1307 року за наказом короля Франції Філіпа IV було заарештовано і піддано тортурам тисячі лицарів Ордена тамплієрів. OBOZREVATEL пропонує дізнатися докладніше про дану історичну подію і розповідає, чому забобонні люди так бояться цього дня.

Історія Ордену тамплієрів (католицький чернечо-лицарський орден, який зіграв провідну роль у багатьох битвах Хрестових походів, – ред.), є однією з найпопулярніших версій появи забобонів про п'ятницю 13-го.

Так, у п'ятницю 13 жовтня 1307 року король Франції Філіп IV наказав заарештувати членів ордена разом з усім його керівництвом. Учасники організації отримали звинувачення в єресі і богохульстві, тисячі заарештованих було піддано тортурам і пізніше страчено, а сам орден було розпущено.

Крім того, через сім років у центрі Парижа на острові Сіте були спалені заживо останній Великий магістр ордену Жак де Моле і командор Нормандії Жоффруа де Шарне.

Великий магістр ордена Жак де Моле був спалений живцем у Парижі 1314 року Wikipedia

Як йдеться в переказі, перед стратою де Моле прокляв короля, який спостерігав за виконанням вироку, і всю династію Капетингів. Ця історія багатьом відома з роману "Код да Вінчі" Дена Брауна, хоча він був далеко не першим, хто описав її у зв'язку з поширенням забобонів про п'ятницю 13-го.

Так, наприклад французький езотерик і окультист Робер Амбелен 1981 року написав у своїй книзі: "Король вибрав п'ятницю як день розп'яття Христа. Він вибрав 13-й день місяця – натяк на нещасливе число. ...У давньоєврейської Кабалі було 13 Духів Зла, і 13-м у Писанні був згаданий Іуда, що зрадив Христа. До цього ж на Таємній вечері той самий Іуда був 13-м співтрапезником, День Страстей Господніх припав на 13-те число за місячним календарем, 13-й розділ Апокаліпсису каже про Антихриста, а 13-та глава Євангелія від Іоанна – про зраду Іуди".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в п'ятницю 13-го, згідно забобонам. Також повідомлялося, що ясновидиця Ліана назвала головний жах п'ятниці 13 -го – це страх перед нею. А астролог Ігор Мехеда розповів, що число "13" у давніх культурах не вважалося несприятливим.