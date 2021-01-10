11 січня: яке свято відзначають, прикмети на Страшний день та іменинники

11 січня, православна церква відзначає День побиття немовлят, присвячений пам'яті невинно убитих Іродом 14 тисяч дітей. У народі дата відома, як Страшний день. Також в світі – Всесвітній день "дякую".

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 11 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

11 січня іменини святкують: Анна, Варвара, Георгій, Іван, Марк, Наталія.

День побиття немовлят або Страшний день

Щорічно 11 січня церква вшановує пам'ять невинно убитих царем Іродом 14 тисяч дітей. Дата отримала назву День побиття немовлят або Страшний день. Наші предки вважали його найбільш нещасливим в році і проводили спеціальні обряди, щоб уберегтися від нечистої сили.

Страшний день – дата, коли у Вифлеємі вбили всіх немовлят. Вікіпедія

Згідно з Євангелієм від Матвія, волхви, які прибули зі своїми дарами поклонитися новонародженому Ісусу Христу, відмовилися розповісти царю Іудеї Іроду про місцезнаходження Спасителя. Тоді в люті Ірод наказав убити всіх немовлят віком до двох років у Вифлеємі. Трагедію передбачив ще старозавітний пророк Єремія в 7-6 століттях до н. е.; церква вшановує убитих як мучеників. Ісус тоді. був врятований, завдяки ангелу, який явився чоловіку Діви Марії Йосипу і велів бігти з родиною до Єгипту.

У цей день потрібно особливо ретельно оберігати дітей від злих духів – молитвами і турботою. Поки батьки займалися з дітьми, молоді люди проводили час на посиденьках. Святочні гуляння тривали, і навіть Страшний день і передбачуваний розгул нечисті не заважали хлопцям і дівчатам веселитися.

Всесвітній день "дякую"

11 січня вважається однією з найбільш "ввічливих" дат року. У всьому світі відзначають Міжнародний день "дякую" (International Thank You Day). Психологи впевнені, що слова подяки – це "усні погладжування", які здатні заспокоїти і зігріти своєю теплотою.

Всесвітній день "дякую": що це за свято. Pixabay

З кожним роком все більше країн і людей приєднується до святкування цього дня. Молодь бере участь в конкурсах і флешмобах, на плакатах і листівках пишуть "спасибі" різними мовами, обмінюються подарунками, не забуваючи дякувати один одному.

Прикмети на 11 січня

Якщо 11 січня під дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі біди та сум.

Тепла погода в цей день віщує ранню весну.

Заметіль обіцяє похмурий липень.

Сніг падає великими пластівцями – до потепління.

Зірки мерехтять на небі – до морозів.

Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Що не можна робити 11 січня

Виходити з дому в темний час доби, а також залишатися на самоті: за повір'ям, 11 січня розгулює нечиста сила.

Лаятися, злитися, сперечатися з оточуючими.

Розсипати сіль, щоб не лити сльози весь рік.

Скаржитися на життя, голосити, щоб не накликати біду.

Відчиняти двері після першого стуку – забобонні люди вважають, що таким чином можна впустити хворобу в будинок.

Брати і давати в борг.

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