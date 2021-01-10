11 січня: яке свято відзначають, прикмети на Страшний день та іменинники

11 січня, православна церква відзначає День побиття немовлят, присвячений пам'яті невинно убитих Іродом 14 тисяч дітей. У народі дата відома, як Страшний день. Також в світі – Всесвітній день "дякую".

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 11 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

11 січня іменини святкують: Анна, Варвара, Георгій, Іван, Марк, Наталія.

Щорічно 11 січня церква вшановує пам'ять невинно убитих царем Іродом 14 тисяч дітей. Дата отримала назву День побиття немовлят або Страшний день. Наші предки вважали його найбільш нещасливим в році і проводили спеціальні обряди, щоб уберегтися від нечистої сили.

Згідно з Євангелієм від Матвія, волхви, які прибули зі своїми дарами поклонитися новонародженому Ісусу Христу, відмовилися розповісти царю Іудеї Іроду про місцезнаходження Спасителя. Тоді в люті Ірод наказав убити всіх немовлят віком до двох років у Вифлеємі. Трагедію передбачив ще старозавітний пророк Єремія в 7-6 століттях до н. е.; церква вшановує убитих як мучеників. Ісус тоді. був врятований, завдяки ангелу, який явився чоловіку Діви Марії Йосипу і велів бігти з родиною до Єгипту.

У цей день потрібно особливо ретельно оберігати дітей від злих духів – молитвами і турботою. Поки батьки займалися з дітьми, молоді люди проводили час на посиденьках. Святочні гуляння тривали, і навіть Страшний день і передбачуваний розгул нечисті не заважали хлопцям і дівчатам веселитися.

11 січня вважається однією з найбільш "ввічливих" дат року. У всьому світі відзначають Міжнародний день "дякую" (International Thank You Day). Психологи впевнені, що слова подяки – це "усні погладжування", які здатні заспокоїти і зігріти своєю теплотою.

З кожним роком все більше країн і людей приєднується до святкування цього дня. Молодь бере участь в конкурсах і флешмобах, на плакатах і листівках пишуть "спасибі" різними мовами, обмінюються подарунками, не забуваючи дякувати один одному.

Якщо 11 січня під дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі біди та сум.

Тепла погода в цей день віщує ранню весну.

Заметіль обіцяє похмурий липень.

Сніг падає великими пластівцями – до потепління.

Зірки мерехтять на небі – до морозів.

Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Виходити з дому в темний час доби, а також залишатися на самоті: за повір'ям, 11 січня розгулює нечиста сила.

Лаятися, злитися, сперечатися з оточуючими.

Розсипати сіль, щоб не лити сльози весь рік.

Скаржитися на життя, голосити, щоб не накликати біду.

Відчиняти двері після першого стуку – забобонні люди вважають, що таким чином можна впустити хворобу в будинок.

Брати і давати в борг.

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