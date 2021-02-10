11 лютого: свята, прикмети на Лаврентіїв день та іменинники

11 лютого в світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, в народі – Лаврентіїв день.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 11 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини відзначають: Марія, Дмитро, Герасим, Яків, Іван, Костянтин, Роман.

Лаврентіїв день

11 лютого вшановують пам'ять Преподобного Лаврентія, який жив на початку 1800-х на території Києва. В релігії його пам'ятають як відлюдника Печерського і єпископа Туровського. За життя Лаврентій прославився своїм даром зцілення хворих, зокрема від сліпоти. Тому моляться цьому святому насамперед за здоров'я своє і близьких.

У народі вважають, що 11 лютого відьми влаштовують заломи сухої трави, заметеної снігом. Сотні років тому вірили, що такі заломи роблять, щоб заподіяти господареві зло і завдати шкоди. Для того, щоб відвести від себе біду і хвороби, варто застромити по кутах своєї ділянки будяк. Судячи з народних переказів, саме цієї рослини нечиста сила боїться і ніколи до неї не наблизиться.

У Лаврентіїв день вірили, що варто рятуватися від нечистої сили будяками pexels.com

Міжнародний день жінок і дівчаток у науці

Повноцінний доступ жінок до розвитку науки та техніки Генеральна Асамблея ООН дозволила в резолюції тільки у 2013 році. І тільки через два роки проголосила 11 лютого Міжнародним днем жінок і дівчаток у науці з метою нагадати про важливість гендерного рівноправ'я в цій сфері для успішного прогресу всього людства.

Народні прикмети на 11 лютого

Перша чверть 11 лютого означає схожу погоду до самого березня.

Морози на Лаврентія обіцяють холодний серпень.

Дме вітер у цей день – рік буде дощовим.

Ліс гуде і шумить – до швидкої відлиги.

Перша чверть 11 лютого означає, що погода не зміниться до кінця зими pexels.com

Що не можна робити 11 лютого

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею, особливо жінкам.

Подружжю в цей четвер категорично не можна сваритися, щоб не зіпсувати стосунків.

Після заходу сонця не варто виходити на вулицю, щоб не попастися нечистим силам.

Також 11 лютого треба дотримуватися обережності з гострими предметами, щоб не поранитися.

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