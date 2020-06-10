11 червня – пам'ять Луки Кримського: чудеса 21 століття за молитвами святому

У четвер, 11 червня, православна церква вшановує пам'ять святителя Луки, архієпископа Сімферопольського та Кримського, сповідника. Цього дня 1961 року святий відійшов в інший світ.

Святий Лука за життя був лікарем і вченим, але згодом прийняв чернечий постриг та був висвячений на єпископа, за що був репресований владою СРСР. З 1996 року мощі святого покояться у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Сімферополя, а 2000-го Лука Кримський був зарахований до лику святих як святитель та сповідник. У наш час відомо безліч історій про чудесні зцілення за молитвами Луці Кримському. OBOZREVATEL зібрав у відкритих джерелах кілька з них.

Святитель Лука Кримський pravoslavie.ru

Фаланги, що відросли

Ця історія відома багатьом. 2002 року хлопчик-піаніст з Мурманська Назар Стадниченко приїхав до бабусі в Феодосію, де з ним стався нещасний випадок: двері квартири, що грюкнули, обрубали йому перші фаланги третього і четвертого пальців лівої руки. Під час операції хірург повністю ампутував їх.

Але через кілька днів після операції хлопчик з сім'єю поїхав до Сімферополя. У Свято-Троїцькій жіночій обителі батьки стали просити для свого сина зцілення. На згадку про відвідини святині Назару привезли ламіновану ікону святого Луки та масло від його мощей.

Хлопчик попросив прибинтувати до його покалічених пальців ікону і кожного дня змащував їх маслом. За кілька тижнів залишки пальців стали свербіти. Сім'я звернулася до лікаря. При огляді той виявив на місці ампутації невеликі горбики. Згодом вони ставали все більше і більше, поки не виросли до розміру нормальних фаланг. Пізніше відросли і нігті.

Назар Стадниченко pravoslavie.ru

Доктор, який проводив ампутацію, не повірив у те, що трапилося, адже загальновідомо, що ампутований суглоб не може відновитися. І тільки коли йому показали знімки рентгена з відновленими фалангами, лікар визнав це не чим іншим, як дивом.

Зараз хлопчик живе в Москві, але після чудесного зцілення його сім'я ще кілька разів приїжджала до мощів святителя із вдячністю.

Зцілення грецької сім'ї

Восени 2003 року до Криму прибула делегація паломників – працівників медицини з Греції, де дуже шанують особистість святителя Луки.

Тоді до однієї з лікарень Афін з сильним отруєнням потрапила сім'я мусульман: чоловік, дружина і маленька дитина. Їх привезли запізно – отрута вже проникла глибоко і летальний результат був неминучим.

Грецький лікар, палкий вірянин та шанувальник святого Луки, мав при собі частку мощей архієпископа-хірурга. "Отче святий, ти допомагав не тільки християнам, але всім стражденним. Заступись і за цих людей, що гинуть без твоєї допомоги!" – він молився до тих пір, поки хворі не відчули себе суттєво краще.

Святий Лука pravoslavie.ru

Зцілення за молитвами святителя Луки

Цю історію розповідає педагог з селища Красногвардійське (Крим), Валентина Ящук.

"Після ішемічного інсульту комп'ютерна томографія показала 21 січня 2003 року, що в мене формується кіста. Я стала старанно молитися святителю Луці. Рівно через два місяці було проведено повторну томографію, після якої лікар поцікавилася, чи була в мене операція з видалення кісти.

Я відповіла, що немає. Викликано ж це питання було тим, що в операції абсолютно відпала необхідність: лікар зробила висновок про відсутність кісти на момент проведення повторної томографії (21 березня). Я всією душею вдячна святителю Луці за явну допомогу і молитовно звертаюся до нього щодня" (з газети Сімферопольської і Кримської єпархії "Таврида Православна", № 8, квітень 2003).

Архієпископ Лука wikipedia.org

Віра може все

Це чудо також мало місце за життя святого. Чоловік на ім'я Семен Каменський був безнадійно хворим і просив архієпископа Луку бути присутнім на його операції. Святитель Лука запитав:

– Чи віриш ти в Бога? – Вірю, владика, але до церкви не ходжу, – була відповідь. – Молися, благословляю тебе і відстороняю від операції. П'ятнадцять років ти не будеш мати жодної хвороби. Так і сталося.

Зцілення від пухлини

Якось до святителя Луки прийшла жінка зі своїм 12-річним сином. З шиї на груди в нього звисала величезна пухлина. Лікарі наполягали на операції, але Лука, оглянувши його, посміхнувся та сказав: "Жодних операцій. Через три дні зайдете до мене". Через три дні вдячна мати привела під благословення до архієрея повністю здорову дитини.

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