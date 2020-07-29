Міжнародний день губної помади: 10 цікавих фактів

У середу, 29 липня, відзначається Міжнародний день губної помади. Історія цього косметичного засобу налічує близько 5 тисяч років, хоча в сучасному її вигляді помада з'явилася всього близько 100 років тому.

До свята OBOZREVATEL підготував 10 несподіваних фактів про один з найпопулярніших продуктів косметики для жінок.

Цікаві факти про помаду

Вперше помаду використовували в Месопотамії близько 5 тисяч років тому. Також вона була відома в Давньому Єгипті, де її робили з червоного пігменту, бджолиного воску і тваринного жиру.

Яскраво-червоною фарбою для губ користувалася Клеопатра. Щоб створити помаду для неї, знадобилося 70 тисяч жуків для отримання 400 грам кармінового барвника.

Вперше помаду використовували близько 5 тисяч років тому (Фото: Pixabay)

Авторство помади в тюбику належить фірмі Guerlain. Поява першої помади в металевій упаковці (у США 1915 року) спричинила "помадний бум", адже користуватися помадою стало зручно.

Перший президент США Джордж Вашингтон фарбував губи помадою – щоб краще виглядати під час публічних виступів.

У 1920 році Елена Рубінштейн випустила свій перший тюбик губної помади. Помада від Рубінштейн коштувала всього кілька доларів, ставши революційним продуктом, оскільки з тих пір цей косметичний засіб могла дозволити собі кожна жінка.

Авторство помади в тюбику належить фірмі Guerlain (Фото: Pixabay)

У 30-х роках ХХ століття Хезел Бішоп, засновниця однойменного косметичного бренду, створила стійку до поцілунків губну помаду.

1950 року щонайменше 98% жінок мали один тюбик помади.

Середньостатистичний чоловік "з'їдає" до 3 кілограмів помади за все своє життя, жінка – до 8 кілограмів.

Середньостатистичний чоловік "з'їдає" до 3 кілограмів помади за все своє життя (Фото: Pixabay)

У 1770 році парламент Британії прийняв закон, що забороняє фарбувати губи, у якому йшлося, що "жінки можуть бути визнані винними в спокушанні одружених чоловіків за допомогою косметичних засобів, їх можна судити за чаклунство".

Термін зберігання помади до початку використання – півтора-два роки. Після відкриття упаковки – не більше п'яти-шести місяців.

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