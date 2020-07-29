Міжнародний день губної помади: 10 цікавих фактів

Анна Паскевич Свята 11:25, 29.07.2020 Оновлено: 11:32, 29.07.2020

У середу, 29 липня, відзначається Міжнародний день губної помади. Історія цього косметичного засобу налічує близько 5 тисяч років, хоча в сучасному її вигляді помада з'явилася всього близько 100 років тому.

До свята OBOZREVATEL підготував 10 несподіваних фактів про один з найпопулярніших продуктів косметики для жінок.

Цікаві факти про помаду

  • Вперше помаду використовували в Месопотамії близько 5 тисяч років тому. Також вона була відома в Давньому Єгипті, де її робили з червоного пігменту, бджолиного воску і тваринного жиру.

  • Яскраво-червоною фарбою для губ користувалася Клеопатра. Щоб створити помаду для неї, знадобилося 70 тисяч жуків для отримання 400 грам кармінового барвника.

Вперше помаду використовували близько 5 тисяч років тому
(Фото: Pixabay)

  • Авторство помади в тюбику належить фірмі Guerlain. Поява першої помади в металевій упаковці (у США 1915 року) спричинила "помадний бум", адже користуватися помадою стало зручно.

  • Перший президент США Джордж Вашингтон фарбував губи помадою – щоб краще виглядати під час публічних виступів.

  • У 1920 році Елена Рубінштейн випустила свій перший тюбик губної помади. Помада від Рубінштейн коштувала всього кілька доларів, ставши революційним продуктом, оскільки з тих пір цей косметичний засіб могла дозволити собі кожна жінка.

Авторство помади в тюбику належить фірмі Guerlain
(Фото: Pixabay)

  • У 30-х роках ХХ століття Хезел Бішоп, засновниця однойменного косметичного бренду, створила стійку до поцілунків губну помаду.

  • 1950 року щонайменше 98% жінок мали один тюбик помади.

  • Середньостатистичний чоловік "з'їдає" до 3 кілограмів помади за все своє життя, жінка – до 8 кілограмів.

Середньостатистичний чоловік "з'їдає" до 3 кілограмів помади за все своє життя
(Фото: Pixabay)

  • У 1770 році парламент Британії прийняв закон, що забороняє фарбувати губи, у якому йшлося, що "жінки можуть бути визнані винними в спокушанні одружених чоловіків за допомогою косметичних засобів, їх можна судити за чаклунство".

  • Термін зберігання помади до початку використання – півтора-два роки. Після відкриття упаковки – не більше п'яти-шести місяців.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, який макіяж був в моді в СРСР.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Лукашенко заявив про зараження коронавірусом

Чийгоз: Кучма вийшов із ТГК через "чуйку", це – сигнал

У Зеленського пояснили порушення перемир'я на Донбасі

Курорт Кирилівка пішов під воду через негоду. Вражаючі фото і відео

Кравчук може очолити українську делегацію в ТКГ, – Зеленський