10 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Параскеву П'ятницю та іменинники

10 листопада православні християни вшановують пам'ять Святої Параскеви П'ятниця. У народі свято відоме як Параскева П'ятниця, або Льонниця. Також відзначається Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії і Всесвітній день молоді.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 10 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

10 листопада іменини святкують: Арсеній, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Анна.

Параскева П`ятниця: традиції

Свята Параскева П'ятниця – християнська великомучениця, що жила в III столітті. Батьки святої особливо шанували день страждань Ісуса Христа – п'ятницю, тому в честь неї назвали свою дочку (Параскева – п'ятниця по-грецьки).

Святої Параскеви П'ятниці. Joinfo

Після смерті батьків свята діва роздала свою чималу спадщину бідним і, присвятивши своє життя Господу, прославляла Його між язичниками. За часів імператора Діоклетіана (284-305) Параскеву кинули до в'язниці, а потім піддали катуванням.

Святу розтерзали до кісток, але в ув'язненні їй явився ангел, який зцілив всі рани. Під час чергових тортур тіло святої обпалювали вогнем і полум'я спалахнуло так сильно, що мучителі самі були спалені ним. Врешті решт святу Параскеву вбили мечем.

Свята вважалася заступницею і помічницею жінок. У цей день прийнято було молитися за благополуччя і здоров'я сім'ї та просити миру своєму дому. Вважалось, що трави, якими прикрашали ікону Параскеви, володіли цілющими властивостями.

Традиції на Параскеви П'ятниці. Pixabay

Всесвітній день науки в ім'я миру

Ідею міжнародного свята запропонували в 1999 році на Всесвітньому науковому форумі в Будапешті, де було наголошено на необхідності більш активної взаємодії суспільства і науки.

У 2001 році Генеральна конференція ЮНЕСКО своєю резолюцією офіційно заснувала Всесвітній день науки, а в 2002 році він вперше відзначався в глобальному масштабі.

Всесвітній день науки. Pixabay

Міжнародний день бухгалтерії або День бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера, або Міжнародний день бухгалтерії, відзначається щорічно 10 листопада.

Вперше свято відзначили в 1972 році – в річницю виходу книги "Все про арифметику, геометрії і пропорції", автором якої був математик Лука Пачолі, відомий як "батько бухгалтерії".

Міжнародний день бухгалтерії або День бухгалтера 2020. Pixabay

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді відзначається щорічно 10 листопада. Свято було засновано в 1945 році і присвячене заснуванню Всесвітньої федерації демократичної молоді.

Дана організація проголосила своєю метою об'єднання молодіжних організацій в боротьбі "за мир, демократію, національну незалежність, на захист політичних, соціальних і економічних прав та інтересів молоді".

Всесвітній день молоді 10 листопада: як відзначають. Pixabay

Прикмети на 10 листопада:

Листя з вишні не опали – тепло протримається ще довго.

Туман вранці – до відлиги.

Сонячний день – до теплої зими.

Біля Місяця коло – до бурі.

Побачити білку – до потепління.

Хмарно – в середині грудня будуть сильні морози.

Вважається, що сон на Параскеву – віщий і збувається завжди.

Що не можна робити 10 листопада

У цей день були суворо заборонені всі жіночі обов'язки. Можна було тільки тріпати льон. За народною традицією, не можна було прясти, шити, вишивати, в'язати і так далі.

Вважалося, що Параскева ходить вся сколота голками, веретенами і спицями. Ці каліцтва вона отримала від дівчат, які порушили заборону на роботу в цей день.

Також 10 листопада заборонені всі маніпуляції з водою – миття, прання, навіть купання дітей.

Сильній статі вводилося строге табу на всі роботи. Особливо сувора заборона була відносно використання металевого інвентарю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в листопаді 2020 року: церковний календар.