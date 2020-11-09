10 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Параскеву П'ятницю та іменинники

10 листопада православні християни вшановують пам'ять Святої Параскеви П'ятниця. У народі свято відоме як Параскева П'ятниця, або Льонниця. Також відзначається Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії і Всесвітній день молоді.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 10 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

10 листопада іменини святкують: Арсеній, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Анна.

Свята Параскева П'ятниця – християнська великомучениця, що жила в III столітті. Батьки святої особливо шанували день страждань Ісуса Христа – п'ятницю, тому в честь неї назвали свою дочку (Параскева – п'ятниця по-грецьки).

Після смерті батьків свята діва роздала свою чималу спадщину бідним і, присвятивши своє життя Господу, прославляла Його між язичниками. За часів імператора Діоклетіана (284-305) Параскеву кинули до в'язниці, а потім піддали катуванням.

Святу розтерзали до кісток, але в ув'язненні їй явився ангел, який зцілив всі рани. Під час чергових тортур тіло святої обпалювали вогнем і полум'я спалахнуло так сильно, що мучителі самі були спалені ним. Врешті решт святу Параскеву вбили мечем.

Свята вважалася заступницею і помічницею жінок. У цей день прийнято було молитися за благополуччя і здоров'я сім'ї та просити миру своєму дому. Вважалось, що трави, якими прикрашали ікону Параскеви, володіли цілющими властивостями.

Ідею міжнародного свята запропонували в 1999 році на Всесвітньому науковому форумі в Будапешті, де було наголошено на необхідності більш активної взаємодії суспільства і науки.

У 2001 році Генеральна конференція ЮНЕСКО своєю резолюцією офіційно заснувала Всесвітній день науки, а в 2002 році він вперше відзначався в глобальному масштабі.

Міжнародний день бухгалтера, або Міжнародний день бухгалтерії, відзначається щорічно 10 листопада.

Вперше свято відзначили в 1972 році – в річницю виходу книги "Все про арифметику, геометрії і пропорції", автором якої був математик Лука Пачолі, відомий як "батько бухгалтерії".

Всесвітній день молоді відзначається щорічно 10 листопада. Свято було засновано в 1945 році і присвячене заснуванню Всесвітньої федерації демократичної молоді.

Дана організація проголосила своєю метою об'єднання молодіжних організацій в боротьбі "за мир, демократію, національну незалежність, на захист політичних, соціальних і економічних прав та інтересів молоді".

Листя з вишні не опали – тепло протримається ще довго.

Туман вранці – до відлиги.

Сонячний день – до теплої зими.

Біля Місяця коло – до бурі.

Побачити білку – до потепління.

Хмарно – в середині грудня будуть сильні морози.

Вважається, що сон на Параскеву – віщий і збувається завжди.

У цей день були суворо заборонені всі жіночі обов'язки. Можна було тільки тріпати льон. За народною традицією, не можна було прясти, шити, вишивати, в'язати і так далі.

Вважалося, що Параскева ходить вся сколота голками, веретенами і спицями. Ці каліцтва вона отримала від дівчат, які порушили заборону на роботу в цей день.

Також 10 листопада заборонені всі маніпуляції з водою – миття, прання, навіть купання дітей.

Сильній статі вводилося строге табу на всі роботи. Особливо сувора заборона була відносно використання металевого інвентарю.

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