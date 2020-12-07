10 анекдотів про коронавірус, над якими сміються українці

Тема пандемії коронавірусу послужила приводом для появи численних жартів і мемів, якими активно діляться одне з одним користувачі мережі.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав десятку актуальних анекдотів про COVID-19 і карантин.

Чоловік закашлявся в автобусі. Всі на нього дивляться. Кондуктор:

– У вас коронавірус?

Чоловік:

– Та ні, ви що! У мене туберкульоз!

Кондуктор:

– Ну, слава Богу!

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Прийшли мої посилки з Китаю, все в принципі добре, але коронавірус не поклали.

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– Рабінович, як ви думаєте, коли можна буде впевнено сказати, що пандемія коронавірусу пройшла? – Таки дивіться оголошення. Як тільки почнуть з'являтися "Продам туалетний папір і гречану крупу. Дешево. Запитати Марію Іванівну", вважайте, що боятися більше нема чого.

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Третій день карантину. Випадково розговорився з дружиною. Дуже навіть нічого жіночка виявилася.

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Вперше в історії ми можемо врятувати людство, лежачи на дивані та дивлячись телевізор. Давайте не облажаємося з цією місією.

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Спостерігаю зі свого першого поверху щовечора одну й ту саму картину. Сусід виходить у двір, сідає в свою машину, відкидає голову і просто мовчить. Щовечора. P.S. У чоловіка троє дітей :)

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Як визначити відьму? 1945: не тоне у воді. 2020: не товстішає на карантині.

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Про всяк випадок викинув все китайське. Тепер стою в порожній квартирі, голий.

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Сказали тримати дистанцію два метри один від одного. Ширина нашого ліжка 1,8 метра. Чоловік відмовляється спати на підлозі. Що робити?

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"Та що ви знаєте про самоізоляцію?!" – кричав Робінзон Крузо.

Раніше OBOZREVATEL публікував найсмішніші меми та приколи про карантин: жарти про наболіле, які можуть підняти настрій.