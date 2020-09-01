1 вересня 2020: історія та несподівані факти про День знань

Анна Паскевич Свята 06:49, 1.09.2020

У вівторок, 1 вересня, відзначається День знань – свято, у яке традиційно починається навчальний рік у школах і вишах.

Цього дня прийнято проводити урочисті лінійки, на яких учні вітають своїх вчителів та дарують їм квіти. OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію виникнення свята та кілька несподіваних фактів про нього.

Історія свята 1 вересня

  • 1 вересня як державне свято було засновано 1984 року указом Президії Верховної Ради СРСР "Про оголошення 1 вересня всенародним святом – Днем знань".

  • Засновником традиції проведення святкових лінійок на честь першого і останнього дзвоника вважається радянський педагог Федір Брюховецький (1915-1991).

  • У незалежній Україні свято було офіційно встановлено 13 травня 1999 року.

1 вересня було проголошено державним святом 1984 року в СРСР
Фото: Pixabay

Цікаві факти про 1 вересня

  • Починати новий рік з 1 вересня в 325 році вирішив Костянтин Великий.

  • Наприкінці XV століття на Русі перейняли цю традицію, і з 1492 року початок осені стали вважати початком року. Оскільки всі школи були при церквах, навчання в них починалося з 1 вересня – церковного нового року.

  • За Петра Першого новий рік було перенесено на січень, однак у гімназіях і університетах початок навчання року залишилося колишнім: лише сільські школярі починали навчатися з 1 грудня.

  • Навчальний рік у СРСР майже завжди починався 1 вересня, хоча жодних чітких вказівок на цей рахунок до 30-х років не було і діти, як правило, йшли до школи після завершення польових робіт. Пізніше початок навчального року було офіційно призначено на цей день.

1 вересня учні традиційно вітають своїх вчителів і дарують їм квіти
Фото: Pixabay

  • У США немає точної дати початку навчання, зазвичай це період з середини серпня до середини вересня. Така ж традиція існує і в Німеччині.

  • У Канаді 1 вересня діти не йдуть до школи, коледжу чи університету, а залишаються з батьками відзначати останні дні літа. Перший понеділок місяця називається Днем праці та вважається офіційним закінченням літа. Школа для всіх починається наступного дня – в перший вівторок вересня.

  • В Австралії діти йдуть до школи після 26 січня.

  • В Японії перший дзвінок відзначається в квітні, а останній – в березні наступного року.

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