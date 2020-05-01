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1 травня • оновлено в 05:13
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1 травня в СРСР: як святкували та в що вірили радянські люди

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Після Жовтневої революції 1917 в РРФСР Міжнародний день трудящих називався "День Інтернаціоналу", пізніше він став "Днем міжнародної солідарності трудящих - Перше Травня" та відзначався 1 і 2 травня.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як святкували 1 травня в СРСР, а також побачити раритетні фото.

1 травня в СРСР: як святкували та в що вірили радянські люди

1 травня в РРФСР, а після і в СРСР був неробочим днем. У багатьох містах проводилися демонстрації трудящих і військові паради. На другий день свята, як правило, проходили "маївки".

1 травня в СРСР: як святкували та в що вірили радянські люди

Ыікіпедія

Пізніше, 1 травня стало нести інший сенс – в СРСР "висловлювали солідарність з революційною боротьбою трудящих капіталістичних країн, з національно-визвольним рухом".

1 травня в СРСР: як святкували та в що вірили радянські люди

ussrvopros.ru

Організовані колони трудящих простували по центральних вулицях міст і селищ під марші та музику політичної спрямованості, з гучномовців лунали вітання дикторів і політичні гасла, а з трибун, встановлених демонстрантів вітали керівники КПРС і представники влади.

Головна демонстрація проходила на Червоній площі Москви.

1 травня в СРСР: як святкували та в що вірили радянські люди

ussrvopros.ru

Одним з святкувань 1 травня, котре запам'яталося громадянам СРСР найбільше, відбулося в 1986 році - через 5 днів після вибуху на ЧАЕС. Незважаючи на катастрофічну ситуацію влада СРСР не скасувала урочисті ходи і не вжили жодних дій, щоб уберегти громадян.

1 травня в СРСР: як святкували та в що вірили радянські люди

newizv.ru

За деякими даними, в Києві, який знаходиться всього в ста тридцяти кілометрах від Чорнобиля, в будинках на північних околицях міста рівень радіації досягав 2, 3 а то і 5 мк3в/год. Неявка на парад розцінювалася як "підбурювання до паніки" і каралася звільненнями з роботи і виключення з партії.

1 травня в СРСР: як святкували та в що вірили радянські люди

newizv.ru

Остання демонстрація 1 травня в СРСР відбулася в 1990 році.

1 травня в СРСР: як святкували та в що вірили радянські люди

kashin.guru/

Як раніше писав OBOZREVATEL, День праці в Україні традиційно відзначається 1 травня. У нашій країні він є офіційним державним святом і вихідним днем.

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Автор
Марія Дідик
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