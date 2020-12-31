1 січня: яке свято відзначають, прикмети та іменинники

1 січня 2021 року більшість країн світу святкують Новий рік. Також відзначається День миру. Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця Печерського, у католиків – свято Марії – торжество Пресвятої Богородиці.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 1 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

1 січня іменини святкують: Григорій, Ілля, Тимофій.

Новий рік

Новий рік в більшості країн відзначають за григоріанським календарем, в ніч з 31 грудня на 1 січня. Одне з найстаріших свят на землі бере свій початок з 153 року до нашої ери.Традиція святкування, бог-покровитель і ритуали зустрічі Нового року існували при Юлії Цезарі. Багатовікові обряди лягли в основу сучасного свята і відображають національну особливість кожної держави.

Новий рік 2021. Pixabay

Першими Новий рік 2 021 зустрінуть жителі Республіки Кірибаті на островах Лайн в Тихому океані. Цю державу поділено на три часових пояси, і в найсхіднішій її частині Новий рік зустрічають першими на Землі. За київським часом це відбудеться 31 грудня о 12.00. Останніми Новий рік зустрічають в Американському Самоа у південній частині Тихого океану, острова Мідуей (північна частина Тихого океану) і Ніуе (південна частина Тихого океану).

У деяких країнах Новий рік відзначають в інші дати. Так, в Китаї його святкують в один з днів між 21 січня і 21 лютого; в Ірані, Казахстані, Киргизії, Туркменії, Азербайджані, Таджикистані, Узбекистані – 21 або 22 березня (іранський Новий рік – Навруз), Бангладеш – 14 квітня (бенгальський Новий рік). В Ізраїлі початок нового року – Рош ха-Шана – припадає на 163-й день після Песаха (єврейський Великдень), тобто не раніше 5 вересня й не пізніше 5 жовтня.

Свято Марії – торжество Пресвятої Богородиці

1 січня католицька церква відзначає свято, присвячене Діві Марії – Торжество Пресвятої Богородиці або Свято Марії – Цариці світу. Воно завершує собою Октаву Різдва і входить в число дат, коли відвідування меси – обов'язкове.

Свято Марії – торжество Пресвятої Богородиці. Pixabay

Марія, мати Ісуса Христа, в християнській традиції – Богородиця (Матір Божа), і найвеличніша з християнських святих. У католицькій традиції непорочне зачаття Діви Марії розглядається як природна умова, що підготувала її до ролі матері Спасителя. Її свобода від гріха була особливою благодаттю, винятком із загального правила, привілеєм, яким, як стверджує католицька теологія (на відміну від протестантської), не було удостоєно жодну іншу живу істоту.

День миру

Всесвітній день миру – свято католицької церкви, що відзначається щорічно 1 січня в День торжества Божої Матері Марії.

День миру: історія свята. Pixabay

8 грудня 1967 римський папа Павло VI проголосив Всесвітній день миру. У католиків це свято називається День всесвітніх молитов про мир. Протягом декількох років його відзначали в перший день кожного Нового року. 17 грудня 1969 року Генеральна Асамблея ООН проголосила Всесвітній день миру офіційним святом, під час якого віруючі закликають Бога припинити всі війни і послати людям мир на Землі. Загальним гаслом Всесвітнього дня миру стали слова: "Прости, і ти знайдеш мир".

День пам'яті преподобного Іллі Муромця Печерського

1 січня вшановується пам'ять святого преподобного Іллі Муромського – чудотворця Печерського. Він був воїном і ченцем, служив за князювання Володимира Мономаха.

Все своє життя Ілля провів у походах, а наприкінці життя прийняв чернечий постриг і жив у в Києво-Печерській лаврі, де і спочивають його святі мощі. Він помер у 1188 році.

Ілля Муромець Печерський. вікіпедія

Про преподобного Іллю відомо, що він помер, склавши пальці правої руки для молитви так, як прийнято і тепер в православній церкві – три перші пальці долоні (великий, вказівний і середній) – разом, а два останніх (безіменний та мізинець) – пригнувши до долоні. В період боротьби зі старообрядницьких розколом цей факт про святого послужив вагомим доказом на користь трьохперсного складання.

Прикмети на 1 січня

Якщо в перший день Нового року ніч буде зоряною і безхмарною, то, швидше за все, урожай буде багатим. Особливо це стосувалося врожаю ягід.

Погода 1 січня дозволяла визначити, яким буде перший день літа – теплим або холодним.

1 січня на вулиці тепло – чекайте хорошого врожаю зернових культур.

Якщо 1 січня на деревах іній, значить, рік буде благополучним для проведення сільськогосподарських робіт.

Новорічна ніч видалася місячною – чекайте рясного врожаю гороху, сочевиці і бобових культур.

Якщо з неба 1 січня падає дрібний сніг – чекайте багатого врожаю пшениці.

Дме сильний вітер – восени можна зібрати багатий урожай горіхів.

Що не можна робити 1 січня

У цей день не потрібно багато працювати, інакше весь рік пройде важко.

Не варто виносити сміття, щоб не накликати біду.

Якщо ви займаєтеся торгівлею, то зробіть знижку першому покупцеві – за прикметами вважається, що це допоможе забезпечити успіх в справах на весь рік.

До Нового року варто роздати всі борги і завершити всі справи – це дозволить почати щось нове і домогтися реалізації задуманого.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в січні 2021 року: церковний календар.