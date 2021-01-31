1 лютого: яке свято відзначають, прикмети і іменинники

1 лютого православні віряни відзначають День пам'яті преподобного Макарія, а в народі його називають Макар-весновказівник. За кордоном цей день увійшов в історію як Всесвітній день хіджабу.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде весна. Про те, що не можна робити 1 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День ангела в цей день відзначають: Федір, Антон, Арсеній, Марк, Петро, Микола.

Макарій був настоятелем монастиря, являючи собою приклад благочестя, християнської лагідності, доброти та смирення. Він народився в Єгипті в селищі Птінапор близько 301 року, рано став вдівцем. Після смерті дружини святий заглибився у вивчення Святого Письма, а вже відходу батьків, Макарій вирішив відмовитися від мирського життя.

У народі вважалося, що з цього дня можна судити про те, якими будуть весна і кінець зими. Також існувало кілька традицій і прикмет. Так, 1 лютого було заведено ходити один до одного в гості та ділитися цікавими історіями за чаєм.

Також в цей день з особливою увагою ставилися до вогню в печі й до самої печі, щоб в будинку були мир і достаток. Затопити піч треба було так, щоб відразу загорілися всі поліна, а гирло печі стало золотим від вогню.

1 січня відзначається Всесвітній день хіджабу – свято, що набирає популярність у багатьох країнах світу. Основна категорія людей, які відзначають його – представники ісламу. Цей день виділили в календарі з метою привернути увагу до проблем вірян, наприклад, до заборони в деяких країнах фотографуватися на паспорт у головному уборі.

Якщо 1 лютого на небі ні хмаринки, то весна буде рання.

Капель почалася на Макара – весна настане рано.

А ось якщо на Макарія заметіль, то весь лютий буде сніжним і хуртовинним.

Ясна ніч 1 лютого обіцяє довгу зиму і пізню весну.

Якщо в цей день сильні морози – буде спекотне літо.

На Макарія заборонено займатися важкою фізичною працею, щоб не працювати потім цілий рік.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в січні 2021 року: церковний календар.