1 листопада: що не можна робити в Іванів день, прикмети та іменинники

1 листопада 2020 року в Україні відзначають День працівника соціальної сфери, а у світі – Міжнародний день вегана та День всіх святих. Також Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Рильського. У народі свято називають Іванів день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 1 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День працівника соціальної сфери України

Це професійне свято було засновано у квітні 1999 року указом другого президента України Леоніда Кучми "на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики". Відзначається щорічно в першу неділю листопада.

День працівника соціальної сфери України: коли відзначають k1news.ru

Міжнародний день вегана

Це свято вперше з'явився у 1994 році, коли Веганська спільнота відзначала своє 50-річчя. Саме по собі слово веган вийшло з перших трьох і останніх двох букв англійського vegetarian (вегетаріанець). Йдеться про спосіб життя, який характеризується повною відмовою від продуктів тваринного походження, в тому числі від молока, яєць і подібних компонентів.

Міжнародний день вегана: коли відзначають trmbaby.com

День всіх святих у західних християн

Майже дві тисячі років тому кельтські племена святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цей час вважався чарівним і містичним, коли стиралася межа між світом живих і мертвих. У католиків прийнято на День всіх святих ходити до храму, після чого відвідувати цвинтар.

День всіх святих: коли відзначають gopolsha.com

Іванів день

1 листопада православні християни відзначають перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського – святого, шанованого як покровителя болгарського народу.

Преподобний Іоанн Рильський pravoslavie.ru

Зазвичай на Русі в цей день остаточно прощалися з теплом. Дні ставали коротшими, могли вдарити перші морози. Люди намагалися не навантажувати себе важкою роботою, найчастіше саме 1 листопада різали домашню птицю і готували з неї різноманітні смачні страви.

Також 1 листопада відзначається День Ангела Дмитра, Івана, Леонтія, Михайла, Миколи, Павла, Петра, Сергія, Фелікса.

Прикмети на 1 листопада

Прикмети на 1 листопада elista.org

Якщо 1 листопада мороз – то в день Дмитрія Солунського (8 листопада) буде відлига.

Перелітні птахи летять високо – до сніжної зими – і навпаки.

Вночі трохи снігу випало, а небо зоряним залишилося – скоро сильні морози вдарять.

Перший сніг випав і не тане, хоча на вулиці сиро – навесні буде багато пролісків.

Земля перед снігопадом добре підмерзла – до врожайного року.

Що не можна робити 1 листопада

У цей день не можна залишати відкритими вікна і двері в будинку.

Слід уникати будь-яких суперечок і сварок, адже вони можуть призвести до поганих наслідків.

Одяг, яка сушиться на вулиці або на балконі – краще прибрати, або ж перенести прання на інший день. Вважається, що людина, яка одягне це вбрання – буде притягувати до себе нещастя.

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