1 квітня: звідки пішла традиція розігрувати в День сміху

Свято 1 квітня, або ще День сміху, День дурня, відомий у всьому світі. І хоча в Україні карантин продовжено до 24 квітня, в День сміху можна пожартувати над друзями навіть з дому.

Про традиції 1 квітня, його історію і про найпопулярніші розіграші в різних країнах світу розповість OBOZREVATEL.

1 квітня: День сміху, або День дурня Pixabay

1 квітня: історія свята

Є кілька версій походження 1 квітня як свята. За однією з них, Днем сміху стало свято весняного рівнодення, яке завжди зустрічали різноманітними гуляннями, забавами, витівками та жартами про погоду.

Причому рівнодення зазвичай святкували в період з 19 по 21 березня, але після переходу на Григоріанський календар дата свята змістилася, а традиції залишилися тими самим.

1 квітня: День сміху, або День дурня Pixabay

Ще за однією теорією, День сміху, або як його ще називають, День дурня, теж пов'язаний зі зміною календарів, але звичаї цього свята відносять до Нового року, який наші предки відзначали в кінці березня.

Вважається, що до України День дурня прийшов із Німеччини на початку XVIII століття. Тоді він називався "брехливим днем", або ще "Марією-брехухою": 1 квітня за старим стилем шанують пам'ять святої Марії Єгипетської.

Цього дня дівчата за звичаєм обманювали хлопців, тренуючись в умінні "управляти" судженим.

1 квітня: День сміху, або День дурня Pixabay

Як святкують 1 квітня в країнах світу: популярні розіграші

У США на 1 квітня часто звучать розіграші від ЗМІ, проте після кожного з них диктор зобов'язаний повідомити, що це жарт.

Серед американських школярів популярними розіграшами залишаються кинутий на дорогу прив'язаний гаманець або аркуш паперу, що чіпляється на спину людини з написом "Пни мене", та жарти в стилі "У тебе шнурок розв'язався".

Популярні розіграші 1 квітня: США theemotionmachine.com

У Німеччині на 1 квітня люди часто обманюють один одного, відправляючи на нездійсненні доручення.

У Португалії в День сміху народ кидається борошном, причому обтрушуватись від нього не прийнято.

Популярні розіграші 1 квітня: Португалія turgenevskayamiss.blogspot.com

У Франції тих, хто вірить у першоквітневі жарти, називають "квітневою рибою". Люди намагаються приклеїти до спини перехожих саморобку з паперу у формі риби, насипають до цукорниці сіль, додають до десертів перець.

Однак жартом, що найбільш запам'ятався на 1 квітня, стала замітка газети "Паризьєн" 1986 року, де детально описувалися плани влади перевезти Ейфелеву вежу до річки Марна, що в 50 кілометрах від Парижа.

Популярні розіграші 1 квітня: Франція turgenevskayamiss.blogspot.com

Розбір конструкції нібито мав проводитися за допомогою вертольотів морської піхоти США. На адресу газети посипався шквал звинувачень, і громадяни Парижа заспокоїлися лише після того, як наступного дня "Паризьєн" повідомила, що новина була жартом.

В Індії, свято весни називається Холі, воно мало чим схоже на традиційний День дурня. Жителі країни не жартують один над одним – зате вони обмазуються фарбами, стрибають через багаття і кидаються спеціями.

1 квітня в Індії: свято Холі Pixabay

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