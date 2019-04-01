1 квітня: у кого сьогодні іменини і як привітати

1 квітня відзначають День ангела носії імен Дмитро і Дарина (Дар'я), які мають давнє коріння.

OBOZREVATEL дізнався про те, що означають ці імена і підібрав кращі поздоровлення з іменинами.

Значення і походження імен

Ім'я Дмитро пішло з давньої Греції. Від Деметріос – "присвячений Деметрі". Це давньогрецька богиня землі і родючості. Давньоруська ім'я Дьмітр (ІІ), Д'мітр', звідки походить Дім'ка. Також існує зменшувальне ім'я Митя з XX.

Димитрій Торнара

1 квітня з цим ім'ям зв'язуються через мученика Димитрія Торнара, який жив неподалік від турків. Вони намагалися примусити його стати мусульманином, але Торнара відмовився відрікатися від православної віри. Суд за "образу" ісламу засудив його до тортур, після чого виніс смертний вирок. Його обезголовили.

Іменини Дар'ї святкують: 1 квітня, 4 квітня і 17 серпня. 1 квітня пов'язують з мученицею Дарією Римською. Вона постраждала за віру в III столітті. Дарію разом з чоловіком живими опустили в рів і засипали камінням і землею за те, що вони прийняли християнство і вирішили вести невинне життя.

Дарія Римська

Існує дві версії походження імені: має давньоперсидські корені – пов'язано з ім'ям перського імператора Дарія, а також слов'янські від імен Дарена і Дарина.

Привітання

Офіційні привітання для колег, начальства, дорослого покоління або просто знайомих

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

Вас, Дмитро, від чистого серця

З Днем іменин вітаю!

Відкрита для щастя нехай буде дверця,

Любов нехай мрії виконує!

І якщо раптом горе трапиться,

Допоможе нехай радість забутися!

І в прірву нехай відразу помчить,

Удача хай в будинок постукає!

Поздоровлення в прозі

Мила Дар'я (Дарина), я тебе вітаю і від душі хочу побажати великих надій і світлих очікувань, щирої радості і взаємної любові, досягнення цілей і виконання бажань, бездоганної краси і безсумнівного щастя.

Вітаю, Дмитро. Бажаю завжди залишатися яскравим, стильним, веселим, привабливим, активним, щирим, успішним, цілеспрямованим, рішучим, крутим, везучим хлопцем, який може будь-гори перевернути. Бажаю тобі, Дмитрику, здоров'я і оптимізму, щастя і гарячої пристрасної любові.

Поздоровлення СМС

День ангела Дар'ї настав,

Сьогодні тобі, люба,

Бажаю, щоб світлим він став,

Добра і здоров'я бажаю.

Нехай же тобі пощастить,

Щоб щастя до тебе торкнулося,

Удача тебе поведе,

Щоб радість швидше прокинулася!

Запалить тобі три свічі.

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту.

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Поздоровлення в картинках і листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 квітня у багатьох країнах відзначається День сміху і гумору. У цей день прийнято жартувати і розігрувати друзів, колег по роботі, і просто людей, з ким вам доведеться побачитися.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!