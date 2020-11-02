Готуй красу восени: п'ять б'юті-процедур, які потрібно починати робити вже зараз

"Готуй сани влітку" - говорить відома приказка. А ми додамо: до підкорення літніх пляжів фігурою і ідеальною шкірою - вже зараз! Тим більше, що про багатьох косметичних маніпуляціях згадують лише з настанням травня-червня, що насправді - вкрай неправильно. Наприклад, епіляція або пілінг потрібно починати робити в холодну пору року, коли сонце найменш активно.

OBOZREVATEL зібрав п'ять процедур для краси, які потрібно починати робити вже зараз!

Осінь – найкращий час для очищення шкіри, причому – це не обов'язково повинні бути тільки домашні маски і скраби. Саме в цю пору року, коли сонячна активність істотно знижується, вкрай корисно звернутися до салонним процедурам. Наприклад, пройти вакуумний або лазерний пілінг без побоювання отримати зайві зморшки, опіки або пігментацію через сонячних променів.

Саме осінній пілінг допоможе поліпшити колір обличчя, підвищить пружність шкіри і позбутися від дрібних зморшок. Є і ще два плюси починати подібні процедури восени. По-перше, у вас буде достатньо часу, щоб привести себе до ладу без поспіху перед купальним сезоном. По-друге, осіннє сонце більш лояльно до шкіри, тому "балувати" її пілінгом можна без побоювання!

Сьогодні в світі краси головний тренд – це природність, але тим не менш, мода на відбілювання шкіри не відступає, так як багато хто прагне прибрати пігментні плями, родимки і родимі плямки, та навіть веснянки! Як би там не було, кожна з нас вільна вибирати, що робити зі своєю зовнішністю, але головне – знати, коли краще за все робити ту чи іншу процедуру.

Так, відбілювання шкіри найкраще робити восени. Причина та ж – в цю пору року сонце найменш активно. Саме тому відбілюючі процедури в золотом жовтні або "солодкому" листопаді робити набагато корисніше.

Відбілювання найкраще робити в професійних салонах, але для заспокоєння шкіри можна також доповнювати процедуру домашніми живильними та відбілюючими масками, наприклад – з білої глини.

Якщо ви хочете мати такі ніжки, як у різних пляжних фотографіях, то робити педикюр потрібно вже зараз. Причому – не рідше одного разу на два-три тижні. Крім того, поєднувати цю процедуру можна також з теплими ваннами з ефірними маслами і морською сіллю. Подібні "лазні для ніг" також зміцнять імунітет в холодну пору року.

Якщо не робити педикюр в той час, коли ми носимо колготки, п'яти втрачають свою ніжність, зарастая ороговевшим шаром шкіри і потім, вже навесні, буде в кілька разів важче привести їх до ладу та прибрати тріщини і "шпори". Крім того, така корисна звичка може вам не варто нічого, адже цю процедуру можна робити вдома абсолютно безкоштовно!

Багато дівчат роблять велику помилку, припиняючи в холодну пору року ходити на лазерну епіляцію або шугарінг. Вся справа в тому, що після великої перерви шкіра не буде вам вдячна за такий "несподіваний" стрес, який вона отримає при новому видаленні волосся. А літня спека і палюче сонце може перетворити і так неприємний досвід в катастрофу, адже виділення поту може спровокувати появу подразнення, висипу і навіть виразок.

Саме тому процедуру найкраще робити і в холодну пору року, а якщо ви ніколи не пробували – саме час починати саме в період низької активності сонця, щоб убезпечити ризики для шкіри. Недарма майстри лазерної епіляції радять перший тиждень берегтися від прямих сонячних променів. І так – для повного видалення волосся потрібно не один місяць і підготуватися також слід заздалегідь.

Гімнастика для обличчя – вкрай корисна техніка, яка допомагає шкірі зберігати еластичність і пружність, а також запобігає появі перших (або нових) зморшок та робить обличчя візуально худее і підтягнуті.

Однак, влітку починати гімнастику вкрай не рекомендується, так як спека дуже погано впливає на шкіру, роблячи її "распаренной" і непридатною для раптових навантажень. Крім того, прямі сонячні промені можуть привести до опіків і почервоніння, тому напружувати її вправами не рекомендується. І ще одна перешкода – це літні набряки, які виникають у багатьох з-за тих же високих температур.

Ну і крім того, для того, щоб домогтися результату, як і для будь-яких фізичних вправ, необхідно час – хоча б кілька місяців. А щоб впевнено позувати на фото та посміхатися, почніть вже зараз!

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