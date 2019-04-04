Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі

Принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл офіційно переїхали в свій новий будинок у Віндзорі перед майбутніми пологами.

За даними Daily Mail, на ремонт будівлі пішли місяці і тепер майбутні батьки заселилися в сімейне "гніздечко".

Принц і герцогиня витратили 50 тисяч фунтів стерлінгів на установку шумоізоляції для свого нового будинку, щоб перекрити шум від літаків в аеропорту Хітроу, які літають кожні півгодини. Їм встановили вікна з потрійним склопакетом.

Також за чутками королівське подружжя витратило на ремонт котеджу близько трьох млн фунтів стерлінгів. Фахівці, які займалися ремонтом, розповіли, що Маркл і Гаррі були дуже вимогливі до роботи. Їм доводилося займатися будинком у будь-яку погоду.

Їхнє нове житло розташоване поруч із будинком, де проходив весільний прийом і були зроблені фотографії з заручин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого стало відомо, що Маркл і принц Гаррі збираються переїхати в новий відремонтований будинок, який подарувала королева Єлизавета II.

Пізніше з'явилася інформація, що герцогиня не збирається народжувати в госпіталі Святої Марії, в якому за традицією з'являлися на світ члени королівської сім'ї.

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