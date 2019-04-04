|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Жіночий журнал

Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі

2.9тЧитати матеріал російською

Принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл офіційно переїхали в свій новий будинок у Віндзорі перед майбутніми пологами.

За даними Daily Mail, на ремонт будівлі пішли місяці і тепер майбутні батьки заселилися в сімейне "гніздечко".

Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі

Принц і герцогиня витратили 50 тисяч фунтів стерлінгів на установку шумоізоляції для свого нового будинку, щоб перекрити шум від літаків в аеропорту Хітроу, які літають кожні півгодини. Їм встановили вікна з потрійним склопакетом.

Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі
Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі

Також за чутками королівське подружжя витратило на ремонт котеджу близько трьох млн фунтів стерлінгів. Фахівці, які займалися ремонтом, розповіли, що Маркл і Гаррі були дуже вимогливі до роботи. Їм доводилося займатися будинком у будь-яку погоду.

Новини
Стало відомо, як Меган Маркл поставили на місце в королівській родині

Їхнє нове житло розташоване поруч із будинком, де проходив весільний прийом і були зроблені фотографії з заручин.

Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі
Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі
Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі
Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі
Готовність до пологів №1? Стало відомо про різкі зміни в житті Маркл і принца Гаррі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого стало відомо, що Маркл і принц Гаррі збираються переїхати в новий відремонтований будинок, який подарувала королева Єлизавета II.

Пізніше з'явилася інформація, що герцогиня не збирається народжувати в госпіталі Святої Марії, в якому за традицією з'являлися на світ члени королівської сім'ї.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки