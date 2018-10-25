Гороскоп на 26 жовтня 2018: кому не варто сподіватися на удачу

Астрологи розповіли, як варто провести п`ятницю, 26 жовтня.

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Овен

Сприятливий день для далеких поїздок і знайомства з новими людьми. Нові враження допоможуть вам позбавитися втоми та буденності.

Телець

В першій половині дня старайтесь стримувати свої емоції, адже невдало сказане слово може образити вашу близьку людину.

Близнюки

Близнюкам гороскоп підказує, що дивитись на речі варто по-філософськи, а не панікувати при кожній можливості. Бережіть свої нерви!

Рак

Ракам варто вранці не спізнюватись і розпланувати свій час. Адже на них чекає багато справ, які потребують концентрації уваги.

Лев

Для Левів сьогоднішній гороскоп обіцяє чудовий день, але тільки в тому випадку, якщо вони будуть ставитися до оточуючих людей м'яко і коректно.

Діва

Дівам гороскоп підказує, що у них з`явиться людина, яка їх надихне.

Терези

Ваша пристрасна натура просто жадає бурхливих розваг. Вам може здатися, що всі нормальні чоловіки вже впали в зимову сплячку. Але гороскоп запевняє, що це не так.

Скорпіон

Скорпіони будуть у центрі уваги колективу. Ваші ідеї оцінить керівництво, і ви отримаєте потрібний фінансовий результат.

Стрілець

Вас порадує несподіваний подарунок від важливої людини.

Козеріг

Зірки застерігають: не давайте грошей у борг, а ще не варто давати щедрих обіцянок, яких ви не в змозі виконати.

Водолій

Зробіть серйозний вибір. Він змінить ваші плани на життя.

Риби

Обов`язково знайдіть час для відпочинку. Робота зачекає, а організм - ні.