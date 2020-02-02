Глибоке декольте і в оточенні чоловіків: у мережі спливли раніше невідомі фото Маркл

У мережі з'явилися раніше невідомі фотографії Меган Маркл, які були зроблені до весілля герцогині з принцем Гаррі.
Так, як пише видання The Sun, знімки були опубліковані в Twitter друзями Маркл.
Меган Маркл
Getty
На одній з фотографій Меган сфотографована в облягаючій чорній сукні з пікантним вирізом в області декольте. Наряд вигідно підкреслив струнку фігуру знаменитості.
Меган Маркл
The Sun
На іншому фото Маркл позує в короткій білій сукні разом з двома чоловіками.
Меган Маркл
The Sun
Ще на одному селфі герцогиня сфотографована зі своїм колегою по серіалу "Форс-мажори" Ріком Хоффманом.
Меган Маркл і Рік Хоффман
The Sun
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.
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