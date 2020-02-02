Глибоке декольте і в оточенні чоловіків: у мережі спливли раніше невідомі фото Маркл

У мережі з'явилися раніше невідомі фотографії Меган Маркл, які були зроблені до весілля герцогині з принцем Гаррі.

Так, як пише видання The Sun, знімки були опубліковані в Twitter друзями Маркл.

Меган Маркл Getty

На одній з фотографій Меган сфотографована в облягаючій чорній сукні з пікантним вирізом в області декольте. Наряд вигідно підкреслив струнку фігуру знаменитості.

Меган Маркл The Sun

На іншому фото Маркл позує в короткій білій сукні разом з двома чоловіками.

Меган Маркл The Sun

Ще на одному селфі герцогиня сфотографована зі своїм колегою по серіалу "Форс-мажори" Ріком Хоффманом.

Меган Маркл і Рік Хоффман The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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