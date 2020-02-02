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2 лютого • оновлено в 12:47
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Глибоке декольте і в оточенні чоловіків: у мережі спливли раніше невідомі фото Маркл

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У мережі з'явилися раніше невідомі фотографії Меган Маркл, які були зроблені до весілля герцогині з принцем Гаррі.

Так, як пише видання The Sun, знімки були опубліковані в Twitter друзями Маркл.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Новини
Меган Маркл знайшла першу роботу після того, як пішла з королівської сім'ї

На одній з фотографій Меган сфотографована в облягаючій чорній сукні з пікантним вирізом в області декольте. Наряд вигідно підкреслив струнку фігуру знаменитості.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

На іншому фото Маркл позує в короткій білій сукні разом з двома чоловіками.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

Ще на одному селфі герцогиня сфотографована зі своїм колегою по серіалу "Форс-мажори" Ріком Хоффманом.

Меган Маркл і Рік Хоффман

Меган Маркл і Рік Хоффман

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Меган Маркл
Місце
Великобританія
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