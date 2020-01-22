Посварилися через чергу в туалеті: гламурна модель спотворила обличчя жінці. Фото

В одному з престижних ресторанів бразильського міста Сан-Паулу 27-річна гламурна модель Фернанда Боніто знівечила іншу відвідувачку закладу – 33-річну Мілку Боргес через чергу в туалеті.

Так, все почалося з того, що п'яна Фернанда увійшла до вбиральні та почала шукати вільну кабінку. Мілка ж зробила Боніто зауваження щодо черги, проте модель проігнорувала цей факт. На виході вона почала скандалити, ображаючи Боргес, а потім полізла в бійку, повідомляє The Sun.

Фернанда Боніто і Мілка Боргес Фото: thesun.co.uk

Фернанда Боніто Фото: thesun.co.uk

Почувши крики, в жіночий туалет вбіг бойфренд Фернанди та спробував вгамувати її. Однак та вирвала у нього з рук келих з вином і запустила його в голову Мілки. Осколки скла завдали Боргес жахливих травм, обличчя молодої жінки паралізувало. Мілка перенесла чотири операції. Лікарям довелося накласти на рани в цілому 90 швів. Медики попереджають, що шрами можуть залишитися назавжди і, що процес одужання буде дуже тривалим.

Фернанда Боніто Фото: thesun.co.uk

Зазначається, що пізніше Боніто визнала, що кинути келих було з її боку "помилкою" і що вона "шкодує про те, що трапилося".

"Хоча я теж отримала деякі травми, я не хотіла поранити та завдати страждань цій дівчині", – йдеться в її письмовій заяві.

Мілка Боргес Фото: thesun.co.uk

До слова, справу розслідує поліція, яка не виключає, що злочин моделі з "нанесення тяжких тілесних ушкоджень" може бути перекваліфікований в "спробу вбивства".

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