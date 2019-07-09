"Свати" в Україні: як змінилася актриса, що грала Женю

Українська актриса Анна Кошмал, відома роллю внучки-підлітка Жені в серіалі "Свати – 5", помітно виросла.

Заради цієї ролі дівчина перефарбувала колір волосся і зуміла показати всю "красу" перехідного віку свого персонажа, швидко ставши однією з головних висхідних українських зірок кіно. OBOZREVATEL покаже, як змінилася Кошмал з моменту першої появи в "Сватах".

Анна Кошмал edinstvennaya.ua

Дівчина народилася в Києві. Її батько – військовий, а мати – педагог. З дитинства вона займалася в музичній школі і танцювальній студії, реалізуючи свої творчі здібності.

Анна Кошмал zen.yandex.ru

Будучи підлітком, дівчинка була неформалом і часто йшла з дому. За її власними словами, тільки пізніше вона усвідомила, що довелося витримати її батькам.

Кар'єра

Завдяки заняттям у театральній студії Анну Кошмал запросили на кастинг у кіностудію, але на яку роль, дівчині не сказали. Після затвердження вона дізналася, що їй належить зніматися в п'ятому сезоні серіалу "Свати", який дуже любили її батьки.

Анна Кошмал

17-річна Анна зіграла внучку Женю, яка підросла – норовливого підлітка-гота. Кошмал – блондинка, але для ролі Женьки їй довелося перефарбуватися в брюнетку, в такому образі вона і знялася в 5 і 6 сезоні серіалу "Свати".

Життя після "Сватів"

У Анни вже велика фільмографія, вона знялася більш, ніж у 20 фільмах. Крім "Сватів" були фільми "Село на мільйон", "Сашка", "Гарний хлопець", "Слуга народу" та інші.

Анна Кошмал vilingstore

Фотосесія для "Maxim"

У 2015 р Ганні запропонували знятися для журналу "Maxim" і вона погодилася.

Анна Кошмал maximonline.ru

Крім участі в фотосесії, Анна дала інтерв'ю, в якому розповіла про те, що якби не студія "Квартал 95" її життя, напевно, склалося б по-іншому і що вона, найімовірніше, займалася б танцями.

Анна Кошмал maximonline.ru

А що зараз?

Зараз у житті Анни Кошмал серйозні зміни, 24-річна актриса вперше стала мамою. З цієї причини Кошмал не змогла знятися у фільмі "Божевільне весілля", де їй пропонувалася головна роль.

Анна Кошмал kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, спливли пікантні фото молодої зірки серіалу "Свати".

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