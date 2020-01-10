"Ганьба вам!" У мережі "накинулися" на Маркл і принца Гаррі через Кейт Міддлтон

Герцогів Сассекських Меган Маркл і принца Гаррі розкритикували в мережі через привітання, яке вони залишили під фотографією Кейт Міддлтон в честь її дня народження

Так, у коментарях до відповідного посту на сторінці Кенсингтонського палацу в Instagram вони написали: "Вітаємо герцогиню Кембриджську з днем ​​народження!" Однак це повідомлення викликало обурення багатьох фанатів королівської сім'ї.

Принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон Фото: instagram/kensingtonroyal

Зазначимо, що люди обурилися настільки жадібним, на їхню думку, поздоровленням. Дехто написав, що у стосунках Кейт та Меган нібито присутня заздрість.

"Ганьба, що ви написали їм це на їхній офіційній сторінці! Шкода, що ви не отримали нормального і доброго виховання", "Це написала Меган. Нікому не потрібні ваші побажання. Їдь додому і дай Гаррі спокій", "Меган заздрить Кейт, тому всіляко це демонструє", — написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.

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