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10 січня • оновлено в 12:06
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"Ганьба вам!" У мережі "накинулися" на Маркл і принца Гаррі через Кейт Міддлтон

2.6т
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Герцогів Сассекських Меган Маркл і принца Гаррі розкритикували в мережі через привітання, яке вони залишили під фотографією Кейт Міддлтон в честь її дня народження

Так, у коментарях до відповідного посту на сторінці Кенсингтонського палацу в Instagram вони написали: "Вітаємо герцогиню Кембриджську з днем ​​народження!" Однак це повідомлення викликало обурення багатьох фанатів королівської сім'ї.

Принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Фото: instagram/kensingtonroyal

"Ганьба вам!" У мережі "накинулися" на Маркл і принца Гаррі через Кейт Міддлтон
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Зазначимо, що люди обурилися настільки жадібним, на їхню думку, поздоровленням. Дехто написав, що у стосунках Кейт та Меган нібито присутня заздрість.

"Ганьба, що ви написали їм це на їхній офіційній сторінці! Шкода, що ви не отримали нормального і доброго виховання", "Це написала Меган. Нікому не потрібні ваші побажання. Їдь додому і дай Гаррі спокій", "Меган заздрить Кейт, тому всіляко це демонструє", — написали шанувальники.

"Ганьба вам!" У мережі "накинулися" на Маркл і принца Гаррі через Кейт Міддлтон
"Ганьба вам!" У мережі "накинулися" на Маркл і принца Гаррі через Кейт Міддлтон
"Ганьба вам!" У мережі "накинулися" на Маркл і принца Гаррі через Кейт Міддлтон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Меган Маркл принц Гаррі Кейт Міддлтон
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