Фотографиня показала розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг

Українська фотографиня Марта Сирко показала на знімках розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг.

За її словами, ідея фотопроєкту полягала в тому, щоб показати – ідеальних людей не існує. Тому, як зазначила Сірко, не варто комплексувати. Відповідні кадри були опубліковані виданням Wonderzine.

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

"Після фотосесії дівчини плюс-сайз, мені написала Мар'яна і розповіла свою історію, як двічі схудла на 50 кілограмів. З нею ми й зробили цю зйомку. Я сама маю досить сильні розтяжки на ногах, але я на своїх зйомках автопортретів вмію приховувати їх хорошим світлом. У мене є комплекси – вийти в купальнику, наприклад. Особливо якщо поруч багато знайомих. Зараз я вчу себе, що це нормально. Тому такі зйомки – мої дослідження. Адже я розумію, що тіло може змінюватися. я втомилася від ідеальних людей в соцмережах. Реальність – інша", – поділилася фотограф.

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найдорожча модель plus-size Ешлі Грем повністю оголилася на фото і показала розтяжки на тілі. Вона в січні 2020 вперше стала мамою.

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