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1 червня • оновлено в 18:20
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Фотографиня показала розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг

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Українська фотографиня Марта Сирко показала на знімках розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг.

За її словами, ідея фотопроєкту полягала в тому, щоб показати – ідеальних людей не існує. Тому, як зазначила Сірко, не варто комплексувати. Відповідні кадри були опубліковані виданням Wonderzine.

Фотографиня показала розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

"Після фотосесії дівчини плюс-сайз, мені написала Мар'яна і розповіла свою історію, як двічі схудла на 50 кілограмів. З нею ми й зробили цю зйомку. Я сама маю досить сильні розтяжки на ногах, але я на своїх зйомках автопортретів вмію приховувати їх хорошим світлом. У мене є комплекси – вийти в купальнику, наприклад. Особливо якщо поруч багато знайомих. Зараз я вчу себе, що це нормально. Тому такі зйомки – мої дослідження. Адже я розумію, що тіло може змінюватися. я втомилася від ідеальних людей в соцмережах. Реальність – інша", – поділилася фотограф.

Фотографиня показала розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фотографиня показала розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фотографиня показала розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фотографиня показала розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фотографиня показала розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фотографиня показала розтяжки жінки, яка двічі схудла на 50 кг

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найдорожча модель plus-size Ешлі Грем повністю оголилася на фото і показала розтяжки на тілі. Вона в січні 2020 вперше стала мамою.

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Автор
Крістіна Долматова
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