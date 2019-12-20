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20 грудня • оновлено в 18:04
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"Жесть": українки розізлилися через відвертий календар на 2020 рік

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Українська компанія "Агро-Центр" перед Новим роком випустила щорічний календар, для якого відомий фотограф Давид Дубницький зробив відверті знімки жінок.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів директор медіа-центру компаніїМакс Безека (щоб подивитися фото (18+), проскольте до кінця сторінки).

"Традиції є традиції. Готовий наш цьогорічний календар. Не так багато календарів, які можу подарувати. Але ви пишіть", – підписав він.

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"Жесть": українки розізлилися через відвертий календар на 2020 рік

Зокрема, Дубницький представив жінок фермерками, які перебільшено демонструють свою сексуальність, що відображається на голих сідницях, прозорих майках без ліфчика та спокусливих позах.

Що примітно, жіноча аудиторія у соцмережах не оцінили роботу фотографа, на якого образилися через надмірно пікантну подачу.

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Жесть, чесно кажучи. Не очікувала, що скотитися до відвертої об'єктивації", "А чому немає чоловіків у календарі? Доведеться купувати австралійських пожежних з котиками", "Я від вас такого не очікувала", "Схоже, кількість тих, хто адекватно оцінює такі "шедеври", перевищує кількість їхніх любителів", "Це жахливо", "Я вважала, що це вже давно не популярно, але бачу, що помилялася", – прокоментували українки.

"Жесть": українки розізлилися через відвертий календар на 2020 рік
"Жесть": українки розізлилися через відвертий календар на 2020 рік
"Жесть": українки розізлилися через відвертий календар на 2020 рік

Фото: "Агро-Центр" випустив відвертий календар з фотографіями жінок (18+)

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – відвертий календар

"Агро-Центр" – відвертий календар

Фото: news.agro-center

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знамениті українські спортсменки, серед яких легкоатлетка Марина Бех-Романчук і художня гімнастка Анна Різатдінова, знялися для відвертого календаря Drive Time на 2020 чоловічого журналу XXL.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна
Теги
фотосессія фотографии шоу-бизнес соцмережі
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Иванович Василий
Иванович Василий
Забавно не это лично для меня! ГОРАЗДО ЗАБАВНЕЕ - ОТКРОВЕННАЯ КРАЖА чужих фото! Я проверил по паре фото - обе минимум за 2015-й год оказались. Может, этот самый "известный фотограф" и сделал еще тогда эти снимки, тут еще надо проверять, а он ли именно сделал-то эти снимки, но даже если и в 2015-м окажется, что это был он - ну, тогда: всяко не для них он делал-то, не для Агро в 2019 для 2020-календаря!)))
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Чміль Валерій
Чміль Валерій
В чем сейчас нуждется больше всего многострадальная Украина? Правильно, в порно! Побольше порно и пооткровенней!
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Годный календарь, дайте два.
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