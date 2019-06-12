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Папараці показали реальну фігуру Брітні Спірс: оголені фото

6.4тЧитати матеріал російською

Папарацці підловили 37-річну американську поп-співачку Брітні Спірс на відпочинку, показавши недоліки її фігури, які зазвичай зірка вважає за краще приховувати.

Знімки з'явилися на одному з її фан-акаунтів в Instagram. На них помітна зайва вага співачки. На фото вона позує зі своїм хлопцем, 27-річним Семом Асгарі.

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Instagram@britneyspears.fans

Її хлопець на 10 років молодше

Її хлопець на 10 років молодше

Instagram@britneyspears.fans

Пропонуємо порівняти, як виглядає фігура співачки на цих фото і в її Instagram.

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Instagram@britneyspears.fans

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Instagram@britneyspears.fans

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Instagram@britneyspears.fans

Новини
Через батька: культова співачка 90-х Брітні Спірс потрапила в психіатричну лікарню

Брітні відреагувала на ці знімки, назвавши їх брехнею фотографів. За її словами, папараці накинули їй 18 кілограм.

"Привіт, і, будь ласка, не судіть мене за те, якою змученою я виглядаю прямо зараз. Моє питання до всіх вас: багато фанатів критикують людей і кажуть, що фотографії і відео, які вони публікують - фейкові. Але ніхто ніколи не питає: а фотографії папараці не фейк? Вони дійсно справжні? " - поцікавилася Спірс в короткому відео в одному зі своїх Instagram-сторіз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спірс була госпіталізована в психіатричну лікарню через проблеми з внутрішнім станом. Її батько переніс дві операції через проблеми з кишковиком, після другої операції виникли серйозні ускладнення. Це і стало приводом для проблем з психікою співачки.

23 квітня в мережі з'явилися знімки, на яких співачка виходила з психлікарні. У мережі занепокоїлися через її зовнішній вигляд.

Пізніше співачка записала відеозвернення до фанатів, закликавши залишити її на якийсь час у спокої, щоб вона могла розібратися в собі. Також Брітні зізналася, що через ситуацію з психіатричною клінікою її сім'ї почали погрожувати.

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Особа
Брітні Спірс
Місце
СШАМайамі
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