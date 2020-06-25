Зведуть з розуму будь-кого! 5 найсексуальніших елементів жіночого гардеробу. Фото

Сексуальний одяг – це красиво, стильно і жіночно. Він виглядає доречно на вечірці, урочистостях або прогулянці, а також подобається чоловікам.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти про найсексуальніші предмети жіночого гардеробу.

Туфлі на підборах

Взуття на підборах робить жіночі ноги стрункішими, а ходу – елегантнішою. Каблуки підійдуть до будь-якого вбрання: спідниці, сукні, штанів й навіть джинсів, додадуть родзинку найлаконічнішому образу і зроблять його більш жіночним і сексуальним.

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Маленька чорна сукня

Цей елемент одягу й досі залишається незамінною річчю в гардеробі кожної дівчини, відповідним на всі випадки життя. Адже така сукня вигідно підкреслює фігуру, виглядає витончено і сексуально.

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Одяг зі шкіри

Сукні, штани, спідниці з натуральної або штучної шкіри завжди асоціювалися з демонстрацією сексуальності. У чорному кольорі шкіряні комплекти будуть виглядати найбільш привабливо і заманливо.

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Мініспідниця

Мініспідниця – це відмінний вибір для модниць, які мріють виглядати сексуально і привабливо для представників чоловічої статі. Її можна поєднувати з блузою і кедами, або ж з туфлями на невисокому каблуці.

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Одяг з мережива

Мереживо надає образу неймовірну жіночність та сексуальність. А влітку 2020 року такий одяг ще й на піку популярності. Тому, якщо хочете пробудити в чоловікові зацікавлення – сміливо вибирайте, наприклад, білу мереживну сукню.

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