Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Символ 2020 року – Білий (металевий) щур – не любить пафосу, тому, підбираючи новорічний манікюр, слід віддати перевагу стриманим і незухвалим тонам і дизайнам.

Фаворитами року будуть металевий і сріблястий колір, а також всі відтінки білого і сірого. Який манікюр підібрати на Новий рік 2020 і як не помилитися, щоб Щур приніс удачу, – розповість OBOZREVATEL.

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Так, цього року експерти рекомендують уникати модних нині "котячих" принтів і не вдягатися в "леопардовий" одяг, щоб не сполохнути прихильність господаря 2020 року Щура.

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Ідеальним буде рішення зобразити його на нігтях у всій красі.

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Крім того, Металевий щур любить стрази, гліттер, вензелі і химерні візерунки – головне, щоб були присутні елементи металік.

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Як відомо, в рік Білого Щура в пошані бурлеск, яскравість і все розмаїття візерунків, що також може відобразитися на нігтях.

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Наприклад, мерехтіння декоративного дорогоцінного металу на нігтиках приверне до вас фінансовий успіх, а золотий манікюр не гірше за дорогий аксесуар додасть статусності і зробить образ святковим.

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Також нейл-стилісти рекомендують для новорічного манікюру такі кольори, як багряний, червоний, глибокий зелений, бордовий, синій, чорний, рожевий, фіолетовий, бежевий, блакитний.

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Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні тренди в манікюрі сезону 2019-2020.

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