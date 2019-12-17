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17 грудня • оновлено в 09:46
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Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

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Символ 2020 року – Білий (металевий) щур – не любить пафосу, тому, підбираючи новорічний манікюр, слід віддати перевагу стриманим і незухвалим тонам і дизайнам.

Фаворитами року будуть металевий і сріблястий колір, а також всі відтінки білого і сірого. Який манікюр підібрати на Новий рік 2020 і як не помилитися, щоб Щур приніс удачу, – розповість OBOZREVATEL.

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

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Синій, червоний, золотий: найкращі варіанти манікюру на Новий рік

Так, цього року експерти рекомендують уникати модних нині "котячих" принтів і не вдягатися в "леопардовий" одяг, щоб не сполохнути прихильність господаря 2020 року Щура.

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Ідеальним буде рішення зобразити його на нігтях у всій красі.

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Крім того, Металевий щур любить стрази, гліттер, вензелі і химерні візерунки – головне, щоб були присутні елементи металік.

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Як відомо, в рік Білого Щура в пошані бурлеск, яскравість і все розмаїття візерунків, що також може відобразитися на нігтях.

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Наприклад, мерехтіння декоративного дорогоцінного металу на нігтиках приверне до вас фінансовий успіх, а золотий манікюр не гірше за дорогий аксесуар додасть статусності і зробить образ святковим.

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Також нейл-стилісти рекомендують для новорічного манікюру такі кольори, як багряний, червоний, глибокий зелений, бордовий, синій, чорний, рожевий, фіолетовий, бежевий, блакитний.

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

prostonail.com

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

Золото, стрази, миші: ідеї для новорічного манікюру 2020

Instagram

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
Мода Краса Стиль Новий Рік-2020 свято
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Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Ооочень важная инфа!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только на селе делают такие дикие маникюры
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