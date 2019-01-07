Золотий глобус 2019: найсміливіші образи на церемонії

У лос-анджелеському готелі Beverly Hilton відбулася 76-а церемонія вручення кінонагород "Золотий глобус", переможців якої визначають міжнародні журналісти, які живуть в Голлівуді.

Червона доріжка рясніла нарядами топ-зірок, а OBOZREVATEL підібрав найкращі образи.

Так, 45-річна супермодель Хайді Клум прийшла з 29-річним бойфрендом Томом Каулитцем. Для виходу на червону доріжку Клум обрала сукню Monique Lhuillier.

Хайді Клум з бойфрендом

Модель Ірина Шейк продемонструвала нову стрижку – потрібно визнати, каре їй пасує. А ось у якості наряду вона вибрала блискуче плаття на тонких бретелях.

Ірина Шейк

Актриса Джессіка Честейн одягла строгу чорну сукню, а волосся заклала у лаконічний пучок.

Джессіка Честейн

Артистка Енн Хетеуей для церемонії обрала дуже строкатий наряд з леопардовим принтом.

Енн Гетевей

Співачка Леді Гага постала в синій сукні Valentino і "підтримала" образ кольоровими пасмами тон в тон.

Леді Гага

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році майже всі актриси прийшли на церемонію вручення премії "Золотий глобус" в сукнях чорного кольору. Таким чином вони висловили протест проти сексуальних домагань та дискримінації за статевою ознакою (рух #MeToo ("Я теж").