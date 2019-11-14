Зніміть це! Які светри потрібно викинути з гардеробу

Для того, щоб залишатися в тренді, часом доводиться позбуватися від деяких речей. Восени 2019 року необхідно попрощатися зі светрами, які вже втратили свою актуальність.

Крихітні, обтягувальні або, навпаки, подовжені светри, з великою кількістю декору або мереживом мусять покинути гардероби, пише Cosmopolitan.

Маленькі, обтягувальні светри

Светр в обтяжку не тільки має вигляд, наче його обрали не за розміром, але і підкреслює найменші недосконалості на тілі. Крім того, моделі, які щільно прилягають до тіла, погано зберігають тепло, тож, найімовірніше, в ньому буде холодно.

Довгі облягальні светри

Такі речі мать досить дивний вигляд. Лінія низу візуально "ріже" ноги, а тіло здається непропорційним. Крім того, зручними їх теж назвати не можна – тісний одяг обмежує рух, плюс його постійно доводиться поправляти.

ModaMio

Светр із мереживом

Мереживо не несе жлдної практичної користі в зимовому образі, тому обґрунтувати його присутність на светрі складно. Крім того, таке поєднання має дуже дивний вигляд.

Prom.ua

Светр, оздоблений стразами, бісером або намистинами

Ошатний декор стразами й бісером на светрі – дешево і з несмаком.

Vikamoda

Светр із рюшами

Масивні рюші додають зайвий обсяг, який заважає під верхнім одягом і візуально збільшує вас.

Verena.ru

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку трендового взуття на зиму 2019-2020.

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