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20 квітня • оновлено в 21:10
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Зніміть це негайно! Які речі категорично не можна носити після 40 років

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У будь-якому віці жінка може виглядати надзвичайно і стильно. Більш того, за допомогою грамотно підібраного одягу ми можемо "скинути" пару років і візуально помолодшати.

Багато жінок часто припускаються помилок у виборі гардеробу, особливо це актуально для жінок після 35-40 років. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які речі можна носити жінкам після 40 років, щоб не виглядати смішно і безглуздо.

Які речі категорично не можна носити після 40 років: поради для жінок

єдина

Міні-спідниці

Спідниця довжини "міні" – мабуть, самий "легковажний" тип одягу. Найбільш доречно ультракороткі спідниці виглядають на дівчатах, і чим дорослішою дама стає, тим більш безглуздо вона виглядає в міні. Стилісти вважають, що набагато сексуальніше виглядає спідниця-олівець довжиною до коліна. І якщо ви вже переступили 40-річний рубіж – віддайте перевагу їй, а "міні" краще викинути або подарувати доньці.

Які речі категорично не можна носити після 40 років: поради для жінок

Fishki.net

Яскраві колготи

Найбільш спірний тренд, який актуальний тільки для дітей і дівчат-тінейджерів. Якщо ви відправляєтеся не на бал-маскарад – не варто вибирати колготки "кислотного" яскравого кольору. Тілесний або чорний варіант буде виглядати набагато природніше і виграшніше.

Які речі категорично не можна носити після 40 років: поради для жінок

Bracatus.com

Обтягуючі майки

Обтягуючі трикотажні майки виглядають занадто просто і по-домашньому. Більш того, вони доречні тільки на ідеально підтягнутій і стрункій фігурі. Більш доречно виглядають футболки з легких натуральних тканин або блузи. Під піджак або сорочку нарозхрист модно також вибирати атласні або шовкові топи вільного крою. Тоді в будь-якому віці ви будете виглядати стильно, і при цьому абсолютно не вульгарно.

Які речі категорично не можна носити після 40 років: поради для жінок

Ladysterritory.ru

Леопардовий і будь-який інший "тваринний" принт

Навіть якщо ви в молодості підкорили чимало чоловічих сердець своїми леопардовими блузами і лосинами, після 40 така забарвлення зробить вас вульгарною. Про це говорять навіть ті стилісти, які в своїх колекціях досі використовують плямисті принти. Метелики, кошенята й інша "живність" зрілим жінкам також не личить. Якщо вже хочеться якихось малюнків, вибирайте або рослинні принти, або абстрактні, геометричні. Виграшно виглядає і візуально стрункішою вертикальна смужка.

Які речі категорично не можна носити після 40 років: поради для жінок

Кleo.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як не можна одягатися після 50 років і які помилки найчастіше допускають жінки.

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Автор
Єва Романова
Теги
Стиль Мода
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