Зніміть це! 6 речей, які зіпсують навіть ідеальну фігуру

Порушення пропорцій в одязі - це те, що відразу здатне зробити будь-який образ негарним і дивним. Для того, щоб уникнути цього - необхідно позбутися від деяких речей.
Про те, які речі слід прибрати з гардероба пише видання "Cosmopolitan".
Об'ємні довгі жакети сьогодні в моді, але потрібно точно визначити довжину, яка підійде саме вам. Занадто довгий жакет в поєднанні зі збільшеною лінією плечей і вільним кроєм зробить фігуру присадкуватою, а ноги - коротшими, ніж вони є насправді.
Айконік
cosmo.ru
Джинси кльош, які занадто щільно облягають стегна роблять їх більш об'ємними, а ноги - короткими. Найпростіший вихід із ситуації - носити з такими джинсами блузку або топ, які можна заправити.
Алессандра Амбросіо
cosmo.ru
Занадто короткі і обтягуючі сукні можуть зіпсувати зовнішній вигляд. Слід правильно вибирати лінію низу.
Ешлі Грем
cosmo.ru
Коли в сукні лінія талії виявляється не на місці - це порушує всі пропорції фігури.
Хелен Мірен
cosmo.ru
Подовжений приталений жакет в поєднанні з подовженою спідницею виглядає добре тільки в тому випадку, коли є візуально позначена лінія талії. Інакше здається, що торс занадто довгий і не співвідноситься з довжиною ніг.
Наомі Уоттс
cosmo.ru
Багато жінок з фігурою "яблуко" мають стрункі ноги при масивному верху. Не варто в такому випадку носити короткі куртки і шуби.
Шапп Хорсанді
cosmo.ru
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