Зніміть це! 6 предметів жіночого гардеробу, які дратують чоловіків

Є такий жіночий одяг, який чоловіки, м'яко кажучи, недолюблюють і не розуміють. Але часом вони не наважуються зізнатися в цьому своїй другій половинці.

Про 6 предметів жіночого гардеробу, які дратують чоловіків – розповість OBOZREVATEL.

Фото: moddam.ru

Mom-джинси

Чоловіки вважають mom-джинси асексуальними, адже вони здатні зіпсувати навіть ідеальну фігуру. Так що, якщо хочете потішити свого хлопця, краще зверніть увагу на більш облягаючі моделі.

Фото: glammour.ru

Мініспідниці

У список антисексуального одягу також потрапили й мініспідниці. Чоловікам просто незрозуміло, що ж це за річ, яка взагалі нічого не прикриває!

Фото: ledysoveti.ru

Сандалії-гладіатори

Цього року сандалії-гладіатори не покинули вершину модного олімпу, проте так і не полюбилися чоловікам. Це взуття часто безжально "вкорочує" невисоких дівчат та візуально збільшує їхні стопи в кілька разів.

Фото: wlooks.ru

Шорти з колготками

Багато дівчат не відкладають літні шорти при настанні осінніх холодів та носять їх під колготки. Але, на жаль, для більшості чоловіків це дуже дивне рішення. Вони вважають, що такі речі суперечать один одному. Адже шорти – це літній одяг.

Фото: wlooks.ru

Сукні-футболки

Бачачи подібний одяг, чоловіки зазвичай починають гадати, що ж на вас одягнуто – сукня або величезна футболка. І якщо це все-таки другий варіант, то чому на вас немає штанів. До того ж такий фасон мало кому пасує.

Фото: shkatulka-krasoty.ru

Рваний одяг

Також чоловіки з нерозумінням ставляться до іншої крайності – рваних джинсів та одягу, який виглядає підкреслено недбало. Так що, якщо ваш хлопець не шанувальник стилю гранж – не варто випробовувати його почуття смаку.

Фото: gazeta.ua

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