Зніміть це! 4 трендові речі, які зіпсують навіть ідеальну фігуру. Фото

За допомогою одягу можна приховати недоліки й вигідно підкреслити переваги фігури. Але є такі предмети гардероба, які здатні спотворити навіть модельні параметри.

OBOZREVATEL зробив добірку речей, яких варто уникати абсолютно всім дівчатам.

Об'ємні мінісукні

Теоретично такі речі мають приховати недоліки фігури. Насправді, через об`ємність вони приховують ще й її переваги, візуально зменшуючи ріст і збільшуючи ширину фігури. Тому стилісти рекомендую купувати більш приталені моделі.

фото – womanel.com

Блуза з рукавами "летюча миша"

Блузка, яка створює ілюзію крила, може сильно нашкодити фігурі. Дівчата з великими грудьми тільки додадуть собі об`єму у верхній частині, а якщо на рукаві буде ще й додатковий декор, тіло просто загубиться в купі складок і воланів.

фото – vplate.ru

Джинси з потертостями

Цю річ також потрібно викинути зі свого гардероба. Адже в такій моделі ваші стегна будуть виглядати більшими й масивнішими, ніж є насправді, шляхом контрастного перепаду темного відтінку джинсів і світлих потертостей. Щоб виглядати стрункіше, стилісти рекомендують купувати однотонні сині джинси.

фото – ledysoveti.ru

Баска

Вона призначена для того, щоб підкреслити талію. Але на практиці частіше за все повнить. Тому охочим звернути увагу навколишніх на власну талію краще одягати ремінь під колір штанів або аксесуарів (сумки і взуття).

фото – krasivieremni.ru

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