Які речі не можна носити після 30: названі 5 найгірших варіантів

Для багатьох жінок 30 років – це переломний період, який, можливо, навіть вносить корективи в спосіб життя. Не варто забувати й про зміни стилю: в 30 років потрібно прибрати з гардероба речі, які можуть виглядати просто безглуздо.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що точно не потрібно носити після 30 років.

Дивні написи

Останнім часом у магазинах все частіше можна побачити одяг з написами. Наприклад, "Я королева" або "Розбиваю серця". На такі речі точно не варто дивитися, а якщо вони є у вашому гардеробі – поспішіть від них позбутися. Сюди ж відносяться логотипи люксових брендів на речах з мас-маркету.

youla.ru

Смішні шкарпетки

Шкарпетки вже давно стали одним із головних елементів при складанні образу. Яскраві однотонні шкарпетки можуть підкреслити ваш стиль, а ось шкарпетки з кумедними візерунками або принтами, навпаки, будуть виглядати безглуздо.

yandex.ru

Обтягуючий жакет

Такі моделі жакетів і піджаків вже вийшли з моди багато років тому. Вони нікого не зроблять молодшим, а ось викликати нерозуміючі погляди можуть.

yabkupila.com

Потерті джинси

Кілька років тому такі джинси користувалися популярністю у багатьох дівчат. Однак сьогодні вони виглядають несмаком. Тому, якщо у вас у шафі ще залишилися джинси з потертостями, від них потрібно швидше позбутися.

gubdaily.ru

Білизна, яку видно з-під одягу

Бюстгальтери, які не підходять за текстурою й кольором, – виглядають дуже безглуздо й навіть вульгарно. Ліф, що стирчить з-під сукні, не буде прикрашати жодну жінку.

compoferrum.ru

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названий наймодніший тренд на босоніжки 2020.