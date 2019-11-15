Зніміть і не ганьбіться: топ-5 крутих речей, які не носять після 30 років

У 30 років уже не вдягнеш те, що носив у 20. У цьому віці деякі речі можуть виглядати просто безглуздо.

Яскраві речі, пластикові прикраси, короткі топи не підкреслять вашу жіночність! OBOZREVATEL підготував топ-5 крутих речей, які не радить носити після 30 років.

1. Футболки зі смішними принтами

Веселі принти не прикрашають жінку фото: pixabay.com

Рвані джинси і яскраві принти швидше підійдуть для підлітка – після 30 стилісти рекомендують віддавати перевагу гарно пошитій футболці з віскози або шовку. А красивий виріз підкреслить витонченість фігури.

2. Міні-спідниці

Міні-спідниці не надають жіночності фото: pixabay.com

Міні-спідниці дорослій жінці краще замінити на більш жіночні і елегантні фасони: спідниці-олівці, міді або сонце. Кращий вибір – сукня, це завжди і красиво, і зручно.

3. Веселі колготки

Замість строкатих стилісти рекомендують колготи темних тонів фото: pixabay.com

Яскраві колготки, якщо вони є у вашому гардеробі, краще викинути або віддати комусь молодшому. Стилісти рекомендують чорні колготки, графітові або чорно-сині.

4. Короткі топи

Короткі топи підійдуть лише для вечірки фото: X-style

Кроп-топи дуже популярні, але доречні лише для вечірки. Альтернатива для повсякденного образу – топи з відкритою спиною – це виглядає більш вишукано і в той же час більш провокаційно, ніж голий живіт.

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5. Будь-які підробки і пластикова біжутерія

Біжутерію краще замінити на срібні прикраси фото: pixabay.com

Пластикові намиста – не прикраса для стильної дівчини. Замість збору дешевої біжутерії краще купити кілька витончених ювелірних прикрас, наприклад, зі срібла, які продаються за цілком доступними цінами.

Те ж і з підробками під бренди – дорослій жінці, що поважає себе, не варто тримати їх у своєму гардеробі.

Раніше OBOZREVATEL писав про топ-5 речей, які "перекочували" з 90-х в 2019 рік. У 90-х модниці дізналися про такі стилі в одязі, як унісекс, мілітарі, спортивний, кежуал і гранж. Найчастіше всі ці напрямки об'єднувалися в рамках одного образу, що робило його яскравим і привабливим.

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