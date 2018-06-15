Знімали еротичний кліп: вокаліст групи "Время и Стекло" серйозно травмувався

Вокаліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) серйозно травмувався під час зйомок еротичного кліпу на пісню "Е, Бой!" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, під час зйомок Олексій виконував всі трюки самостійно і, не встоявши на мотоциклі, впав, отримавши серйозні травми. Бекстейдж зі знімального майданчика показала шанувальникам солістка колективу Надя Дорофєєва в своєму влозі, опублікованому на YouTube.

В результаті падіння артист отримав численні удари і садна на обличчі, але при цьому, після надання першої медичної допомоги, він продовжив роботу.

Кадр з відео YouTube

"Ось такий форс-мажор у нас на майданчику. Головне, що він здоровий, він весь в травмах, подряпинах", - прокоментувала інцидент Надя.

Також Дорофєєва поділилася і іншими пікантними подробицями знімального процесу. Зірка приміряла на себе образ русалки і позувала на морському узбережжі Одеси практично голою.

Надя зазначила, що тоді зйомки почалися в 5 ранку, а на вулиці було приблизно 9 градусів тепла. Будучи майже без одягу, вона була змушена зігріватися коньяком, щоб не замерзнути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційно кліп на пісню "Е, Бой!" групи "Время и Стекло" було презентовано 31 травня 2018 року. Через деякий час вокалістка колективу Надя Дорофєєва показала фрагменти з закулісся зйомок.