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Знаменитий дизайнер випустила похмуру колекцію до Хелловіну: фотофакт

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Засновниця бренду Charlotte Olympia Шарлотт Деллал створила лімітовану капсульну колекцію взуття і аксесуарів до Хелловіну, яка отримала назву "Trick or Treat".

Речі в ній виконані переважно у чорному кольорі, а похмурості їм надають павуки, які сидять на клатчах і туфлях, або плетуть павутину на ботильонах, про це повідомляє Elle.ru.

Знаменитий дизайнер випустила похмуру колекцію до Хелловіну: фотофакт
Знаменитий дизайнер випустила похмуру колекцію до Хелловіну: фотофакт
Знаменитий дизайнер випустила похмуру колекцію до Хелловіну: фотофакт
Знаменитий дизайнер випустила похмуру колекцію до Хелловіну: фотофакт
Знаменитий дизайнер випустила похмуру колекцію до Хелловіну: фотофакт
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Для більш милого образу дизайнер створила босоніжки оранжевого кольору, прикрашені цукерками в золотій обгортці.

Знаменитий дизайнер випустила похмуру колекцію до Хелловіну: фотофакт

Також свої фірмові балетки із котячими мордочками Деллал наділила чарівними властивостями — тепер вони світяться у темряві.

Знаменитий дизайнер випустила похмуру колекцію до Хелловіну: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська поп-співачка Ріанна дала урок макіяжу, присвяченого Хелловіну.

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