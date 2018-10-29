Знаменитий дизайнер випустила похмуру колекцію до Хелловіну: фотофакт

Засновниця бренду Charlotte Olympia Шарлотт Деллал створила лімітовану капсульну колекцію взуття і аксесуарів до Хелловіну, яка отримала назву "Trick or Treat".

Речі в ній виконані переважно у чорному кольорі, а похмурості їм надають павуки, які сидять на клатчах і туфлях, або плетуть павутину на ботильонах, про це повідомляє Elle.ru.

Для більш милого образу дизайнер створила босоніжки оранжевого кольору, прикрашені цукерками в золотій обгортці.

Також свої фірмові балетки із котячими мордочками Деллал наділила чарівними властивостями — тепер вони світяться у темряві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська поп-співачка Ріанна дала урок макіяжу, присвяченого Хелловіну.