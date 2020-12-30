ЗМІ підрахували вартість гардеробу Кейт Міддлтон у 2020 році

Журналісти видання Daily Mail підрахували вартість одягу, в якому герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон з'являлася на публіці у 2020 році. Так, загальна вартість її вбрання склала 93 тисячі фунтів стерлінгів (3,5 млн гривень).

Відповідна інформація була опублікована на офіційному сайті видання. За словами інсайдерів, Міддлтон у 2020-му витратила на одяг на 10 тисяч фунтів стерлінгів (382 тис. гривень) менше, ніж минулого року.

Найдорожчим вбранням дружини принца Вільяма Кейт є образ, в якому вона відвідала Дублін в березні: його загальна вартість склала 22 тисячі фунтів стерлінгів (близько 850 тис. гривень). Тоді папараці сфотографували її в зеленому пальто Catherine Walker і сукні Alessandra Rich. Образ Міддлтон доповнили сережки бренду Asprey Daisy Heritage за 17 тисяч фунтів стерлінгів (близько 650 тис. гривень).

Кейт Міддлтон і принц Вільям

За інформацією видання, у 2020 році Міддлтон неодноразово виходила у світ в речах, які вже одягала на різні заходи в минулому. Зазначається, що герцогиня Кембриджська полюбляє як люксові бренди, так і мас-маркетингових виробників.

Кейт Міддлтон і принц Вільям dailymail.co.uk

Кейт Міддлтон dailymail.co.uk

Принц Вільям і Кейт Міддлтон dailymail.co.uk

Кейт Міддлтон dailymail.co.uk

Кейт Міддлтон dailymail.co.uk

Кейт Міддлтон і принц Вільям dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти визнали герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон найстильнішою знаменитістю соціальних мереж.