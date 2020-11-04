Зіркова українська дизайнерка про моду під час пандемії: одяг із вбудованою маскою – це зручно

Відома українська дизайнерка Ксенія Шнайдер докладно розповіла, які тренди будуть актуальні найближчим часом.

За її словами, буде підвищуватися попит на екологічну моду, йдеться в проєкті "Фактів" "Світ після пандемії".

Так, Ксенія вважає, що нові реалії моди стануть практичнішими.

"Спортивні штани – те, у чому комфортно вдома. Для виходу на вулицю просто потрібно накинути пальто. Думаю, буде популярний і одяг із вбудованою маскою – це зручно. Також актуальні водолазки з високою горловиною, яку за необхідності можна підняти до носа", – повідомила експертка.

Ще один тренд – пишний рукав. На думку фешн-експертів, він ніби нагадує про соціальну дистанцію, стверджуючи особистий простір.

Ксенія Шнайдер розповіла про моду в період пандемії STYLEINSIDER

"Із вечірньої моди такий рукав все більше переходить у повсякденну. Зараз актуальні блузки, сукні та навіть светри з пишними рукавами. Думаю, це буде набирати обертів", – зазначила дизайнерка.

Шнайдер додала, що також пандемія актуалізує попит на екологічну моду.

"Сама планета диктує нам цей тренд, він – необхідність. Дедалі популярнішою стає органічна бавовна, вирощена без пестицидів. Під час її вирощування не забруднюються ґрунт і повітря, менше води витрачається для поливу. Такі речі коштують дорожче, але і для здоров'я вони кращі", – розповіла Ксенія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сезоні осінь-зима 2020-2021 в тренді буде взуття на низькому ходу – чоботи, черевики і ботильйони.