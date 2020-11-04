Зіркова українська дизайнерка про моду під час пандемії: одяг із вбудованою маскою – це зручно

Софія Ковнір Мода 10:00, 4.11.2020 Оновлено: 10:22, 4.11.2020

Відома українська дизайнерка Ксенія Шнайдер докладно розповіла, які тренди будуть актуальні найближчим часом.

За її словами, буде підвищуватися попит на екологічну моду, йдеться в проєкті "Фактів" "Світ після пандемії".

Так, Ксенія вважає, що нові реалії моди стануть практичнішими.

"Спортивні штани – те, у чому комфортно вдома. Для виходу на вулицю просто потрібно накинути пальто. Думаю, буде популярний і одяг із вбудованою маскою – це зручно. Також актуальні водолазки з високою горловиною, яку за необхідності можна підняти до носа", – повідомила експертка.

Ще один тренд – пишний рукав. На думку фешн-експертів, він ніби нагадує про соціальну дистанцію, стверджуючи особистий простір.

Ксенія Шнайдер розповіла про моду в період пандемії
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"Із вечірньої моди такий рукав все більше переходить у повсякденну. Зараз актуальні блузки, сукні та навіть светри з пишними рукавами. Думаю, це буде набирати обертів", – зазначила дизайнерка.

Шнайдер додала, що також пандемія актуалізує попит на екологічну моду.

"Сама планета диктує нам цей тренд, віннеобхідність. Дедалі популярнішою стає органічна бавовна, вирощена без пестицидів. Під час її вирощування не забруднюються ґрунт і повітря, менше води витрачається для поливу. Такі речі коштують дорожче, але і для здоров'я вони кращі", – розповіла Ксенія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сезоні осінь-зима 2020-2021 в тренді буде взуття на низькому ходу – чоботи, черевики і ботильйони.

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