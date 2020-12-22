Зірки запустили тренд на зимовий верхній одяг. Фото

Юля Ухіна Мода 12:58, 22.12.2020 Оновлено: 13:02, 22.12.2020

Популярні моделі та блогерки почали масово публікувати знімки у верхньому одязі з квітковим принтом й запустили новий модний тренд.

Відповідні фотографії стали з'являтися в соцмережі Instagram, передає видання Vogue. Так, наприклад, першою знімком в білому пуховику з чорно-блакитними квітами з нової колекції Moncler x Richard Quinn поділилася британська співачка і модель Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа
vogue.co.uk
Дуа Ліпа
Instagram Дуа Ліпи
Дуа Ліпа
Instagram Дуа Ліпи

Крім того, папараці сфотографували канадську виконавицю Селін Діон в пальто з цієї ж колекції з таким же принтом.

Селін Діон
vogue.co.uk

Водночас донька голлівудського актора Джуда Лоу Айріс сфотографувалася в чорній флісовій куртці з помаранчевими квітами.

Айріс Лоу
Instagram Айріс Лоу

Верхній одяг з квітковим принтом з'явився в асортименті різних брендів, таких як Khrisjoy, MсQ, La Doublej та The North Face.

Модна куртка з квітковим принтом
farfetch.com
Модна куртка з квітковим принтом
farfetch.com
Модна куртка з квітковим принтом
farfetch.com
Модна куртка з квітковим принтом
farfetch.com
Модна куртка з квітковим принтом
farfetch.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярні блогери та знаменитості масово опублікували фотографії в соцмережі Instagram, на яких вони позували в червоній білизні, й запустили новий тренд.

Коментувати
Lady Мода

Дивіться також

У голови КСУ знайшли частку заводу в "ДНР": ЗМІ опублікували "плівки Тупицького"

Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики

До Харкова летить літак із тілом Кернеса: після похорону меру встановлять пам'ятник і перейменують вулицю

ДБР зобов'язали відкрити провадження проти Зеленського через смерть морпіха Журавля на Донбасі

Земляни вперше за 800 років побачили схід "Віфлеємської зірки": фото і відео унікального явища