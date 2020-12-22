Зірки запустили тренд на зимовий верхній одяг. Фото

Популярні моделі та блогерки почали масово публікувати знімки у верхньому одязі з квітковим принтом й запустили новий модний тренд.

Відповідні фотографії стали з'являтися в соцмережі Instagram, передає видання Vogue. Так, наприклад, першою знімком в білому пуховику з чорно-блакитними квітами з нової колекції Moncler x Richard Quinn поділилася британська співачка і модель Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа vogue.co.uk

Дуа Ліпа Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа Instagram Дуа Ліпи

Крім того, папараці сфотографували канадську виконавицю Селін Діон в пальто з цієї ж колекції з таким же принтом.

Селін Діон vogue.co.uk

Водночас донька голлівудського актора Джуда Лоу Айріс сфотографувалася в чорній флісовій куртці з помаранчевими квітами.

Айріс Лоу Instagram Айріс Лоу

Верхній одяг з квітковим принтом з'явився в асортименті різних брендів, таких як Khrisjoy, MсQ, La Doublej та The North Face.

Модна куртка з квітковим принтом farfetch.com

Модна куртка з квітковим принтом farfetch.com

Модна куртка з квітковим принтом farfetch.com

Модна куртка з квітковим принтом farfetch.com

Модна куртка з квітковим принтом farfetch.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярні блогери та знаменитості масово опублікували фотографії в соцмережі Instagram, на яких вони позували в червоній білизні, й запустили новий тренд.