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Зірка "Гри престолів" поділилася першим весільним знімком

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Британська актриса, виконавиця ролі Санси Старк в серіалі "Гра престолів" Софі Тернер, яка днями зіграла друге весілля на півдні Франції, поділилася першим знімком зі свята.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на ньому видно, що для весільного образу Софі обрала білу пишну сукню з глибоким V-подібним декольте і довгим рукавом від бренду Louis Vuitton. А на нареченому, співакові Джо Джонасі, був класичний чорний костюм і така ж сорочка.

Зірка "Гри престолів" поділилася першим весільним знімком

Весілля Софі Тернер і Джо Джонас

Фото: instagram/sophiet

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"Містер і місіс Джонас", — підписала кадр актриса.

Зазначимо, що ще одним знімком нареченої під час примірки сукні поділився і автор вбрання — Ніколя Гескьер.

Зірка "Гри престолів" поділилася першим весільним знімком

Примірка сукні нареченої

Фото: instagram/nicolasghesquiere

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка культового серіалу "Гра престолів", виконавиця ролі Санси Старк Софі Тернер, яка вийшла заміж за співака Джо Джонаса, пішла під вінець у вбранні від українського бренду BEVZA.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Софі Тернер
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