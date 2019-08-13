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Зірка Голлівуду одягнула вишиванку від українського бренду: фото

1.4т Читати матеріал російською

Голлівудська актриса Демі Мур приміряла стильне вишите плаття українського бренду Vita Kin.

Свій образ зірка доповнила відкритими босоніжками без каблука, сонцезахисними окулярами і пов'язкою на волоссі. Відповідне фото Мур опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка Голлівуду одягнула вишиванку від українського бренду: фото

Демі Мур

Фото: kp.ru

Зірка Голлівуду одягнула вишиванку від українського бренду: фото

Демі Мур

Фото з Instagram

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Зазначимо, що на актрисі плаття — Shalimar. Його вартість на офіційному сайті — 1750 доларів.

Зірка Голлівуду одягнула вишиванку від українського бренду: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна австралійська співачка Кайлі Міноуг засвітилася в Дубліні в одязі від українського бренду Anna October.

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Демі Мур
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
И сразу стала исть сало с горилкой
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Вспоминаю 2014 год. Ооо, он надел сине-жёлтые трусы значит она любит Украину.
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