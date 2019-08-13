Зірка Голлівуду одягнула вишиванку від українського бренду: фото

Голлівудська актриса Демі Мур приміряла стильне вишите плаття українського бренду Vita Kin.

Свій образ зірка доповнила відкритими босоніжками без каблука, сонцезахисними окулярами і пов'язкою на волоссі. Відповідне фото Мур опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі Мур Фото: kp.ru

Демі Мур Фото з Instagram

Зазначимо, що на актрисі плаття — Shalimar. Його вартість на офіційному сайті — 1750 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна австралійська співачка Кайлі Міноуг засвітилася в Дубліні в одязі від українського бренду Anna October.

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