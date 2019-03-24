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Зірка Голлівуду одягла сукню-вишиванку від українського дизайнера

1.3тЧитати матеріал російською

Голлівудська актриса Демі Мур прийшла на святкування 10 річниці шлюбу Брюса Вілліса з Еммою Хемінг в платті-вишиванці від українського дизайнера Vita Kin.

Вона доповнила вбрання розплетеними волоссям, світлим взуттям та окулярами. Фото актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі Мур

Демі Мур

cosmo.com.ua

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Також на події були присутні найближчі родичі актора, зокрема, дочки від шлюбу з Демі Мур – 30-річна Румер, 27-річна Скеаут Лара і 25-річна Талула.

Зірка Голлівуду одягла сукню-вишиванку від українського дизайнера

cosmo.com.ua

Зірка Голлівуду одягла сукню-вишиванку від українського дизайнера

ТСН

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома британська співачка Дуа Ліпа (Dua Lipa), хіти якої популярні по всій Європі, з'явилася на публіці у вбранні від українського дизайнера. Так, артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-платті бірюзового кольору з колекції Resort-2019 Наталії Зінько.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Звезда Голливуда опозорилась надев платье-вышиванку от украинского дизайнера
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Пигин Макс
Пигин Макс
О, це перемога так перемога!!! Только что всемогущие нерабы, победили клятых москалей!!!
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