Зимові зачіски під шапку: 5 стильних та практичних ідей. Фото

Мабуть, кожна дівчина хоч раз у житті ставила собі запитання: як зберегти зачіску під шапкою. Адже вона може легко зіпсувати укладку, на яку ви витратили багато сил і часу.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зробив добірку ідей для зачісок, які можна робити під головний убір і мати стильний вигляд водночас.

Красиві локони любить більшість дівчат. Однак багато хто змушений відмовлятися від такої зачіски взимку – кучері зазвичай розпускаються під шапкою або втрачають свою форму. Тому, щоб локони зберегли ідеальний вигляд, потрібно крутити пасма не від коренів, а тільки на кінцях.

Для того, щоб волосся мало гарний вигляд взимку, необов'язково придумувати складні зачіски. Досить просто випрямити пасма випрямлячем, і ніяка шапка не зіпсує вашу укладку.

Дуже проста і зручна зачіска, яка врятує вас і в зимовий період теж. Щоб додати їй родзинку, основу оберніть пасмом волосся, щоб приховати резинку, і одягайте шапку в напрямку від обличчя до потилиці.

Ця зачіска ідеально підійде під головний убір! Щоб пучок після зняття шапки не розпатлався, потрібно зав'язати волосся в тугий низький хвіст ззаду, потім загорніть волосся в пучок і підколіть невидимками.

Така зачіска – одна з найулюбленіших у багатьох блогерів та зірок. Дві недбало заплетені кіски без проблем протримаються до кінця дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була опублікована добірка ідей для зачісок на Новий рік 2021. Їх можна зробити самостійно навіть у домашніх умовах.