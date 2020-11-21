Зимова мода 2020/2021: названо найголовнішу покупку цього сезону

Найголовнішу річ, яку Ви бажаєте придбати взимку 2020/2021 – це в'язані та трикотажні сукні. Вони створять цілісний і стильний образ, а також допоможуть утеплитися в цю холодну пору року.

Сукня в обтяжку або оверсайз, міді або мікс, ажурне або з відкритими плечима – в будь-якому випадку одне з них має бути у вашому гардеробі, пише "Караван".

Максі

Трикотажна сукня до підлоги буде виглядати дуже ошатно та стильно, а головне – ви зможете відчувати себе в ньому комфортно. Знайти свою сукню можна в будь-якому стилі: вовняне в рубчик, класичне зі спідницею плісе або навіть зі спортивними мотивами.

Сукня максі "Караван"

Оверсайз

Цей тренд залишається популярним і на сьогоднішній день. У такій сукні вам буде дуже зручно, м'яко та спокійно. Крім того, наряд в стилі оверсайз може приховати пару зайвих кілограмів, які ви раптом могли набрати до зими.

Сукня оверсайз "Караван"

Ажурна

В'язані та трикотажні сукні можуть виглядати дуже сексуально. Якщо ви хочете підкорити чиєсь серце – такий наряд якраз для цього.

Ажурна сукня "Караван"

Міді

Саме довжина міді візуально зробить ваш образ витонченіше і легше. Трикотажні сукні в цьому сезоні носять як самостійний наряд або як туніку – з брюками.

Сукня міді "Караван"

Сукня-светр

Таке вбрання буде бездоганно виглядати на дівчатах з фігурою типів "яблуко" і "перевернутий трикутник". Плаття-светр зможе приховати всі недоліки, а стрункі ноги тільки підкреслить.

Сукня-светр "Караван"

У рубчик

Вибираючи в'язану сукню в рубчик, важливо стежити, щоб вона не дуже обтягувала і ці рубчики не розтягувалися.

Сукня в рубчик "Караван"

З пишними рукавами

В'язані сукні з об'ємними рукавами підійдуть для худих дівчат, так як вони візуально розширяють силует зверху.

Сукні з пишними рукавами "Караван"

З відкритими плечима

В'язана сукня і оголені плечі – виглядає ошатно і сексуально. Саме цей варіант ідеально підійде на вихід.

Сукня з відкритими плечима "Караван"

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