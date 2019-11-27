"Жалоба за незалежною Україною?" Образ Зеленської в Литві викликав суперечки в мережі

Перша леді України Олена Зеленська викликала у мережі ажіотаж стильним образом.

Відповідні фотографії оприлюднено в її офіційному Instagram-акаунті та на сторінці Офісу президента в Facebook.

Зокрема, дружина глави держави Володимира Зеленського відвідала міжнародну школу "Вільнюський Литовський будинок", де зустрілася з українськими дітьми, в чорній сукні з виточками на талії, що нагадують корсаж. Образ трохи пом'якшувала зачіска – розпущене хвилясте волосся.

Олена Зеленська в чорній сукні на зустрічі з дітьми в Литві Фото: Офіс президента України

"Недавно у Литві була така сама ситуація зі шкільним харчуванням, як і в Україні. Батьки та учні скаржилися на неякісні продукти та несмачні страви, викладаючи фото в соцмережі. З вирішенням проблеми не зволікали. Створили спеціальну комісію з лікарів-дієтологів, батьків, відповідальних чиновників. Після моніторингу понад 40 освітніх закладів були розроблені рекомендації зі здорового харчування. І зараз їх активно впроваджують. А також проводять навчання для адміністрацій шкіл і працівників їдалень", – розповіла за підсумками Зеленська.

Чорна сукня першої леді на тлі вишиванок Фото: Офіс президента України

У коментарях думки користувачів щодо вбрання першої леді розділилися. Деяким сподобався образ Зеленської, інші ж відзначили, що вона виглядає надто стримано.

"Це в неї сукня, чи брючний комбінезон зі шлейфом?", "Чорний плащ", "Краса українська", "А що не кажіть, таки вміє Олена вбиратися. Вигідно її відтіняє чорний колір на тлі веселих вишиванок", "Як у жалобі", "Жалобу по незалежній Україні вже носить", "Ніпрощо", "Справжня європейка", "За що вас так не любить, ваш стиліст? Так вбратися, вміти треба", – написали користувачі.

Олена Зеленська в Литві з дітьми Фото: Офіс президента України

Олена Зеленська в Литві - образ Фото: Офіс президента України

Олена Зеленська відвідала литовську школу instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська подивилася, чим годують дітей у Литві instagram / olenazelenska_official

Вбрання Зеленської - реакція мережі twitter/dendnepro/

Вбрання Зеленської - реакція користувачів twitter/dendnepro/

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно українська журналістка детально розібрала образи Зеленської під час її поїздки до Литви та Естонії.

Одне з вигідних із точки зору стилю вбрання – ансамбль із бежевого пальто, блузи та штанів. Як стало відомо у мережі, верхній одяг коштує 30 тисяч гривень.

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