Зеленську розкритикували за вбрання на зустрічі з послом Аргентини. Фото

Користувачі мережі розкритикували першу леді Олену Зеленську за образ, в якому вона відвідала фотовиставку, організовану посольством Аргентини в Україні. Багато фоловерів порадили їй змінити стиліста.

Так, вона прибула на показ на запрошення посла Аргентинської Республіки в Україні Олени Летісії Тереси Мікусінскі в брючному костюмі оверсайз карамельного відтінку. Своє вбрання Зеленська доповнила ліловою водолазкою і чорними класичними туфлями-човниками. Знімки перша леді розмістила на своїх сторінках у Facebook та Instagram.

"На запрошення Посла Аргентинської Республіки в Україні, пані Олени Летісії Тереси Мікусінскі, відвідала фотовиставку "Аргентина очима жінок-мисткинь". У своїх роботах фотохудожниці натхненно і з любов'ю розповідають світові про розмаїття і красу своєї країни та її мешканців. Емоційно, чуттєво, по-жіночому... Завжди хотіла побувати в Аргентині, і сьогодні мені це вдалося. Хоча б віртуально", – написала Зеленська.

Олена Зеленська відвідала виставку аргентинських фотографів Instagram Олени Зеленської

Вбрання Зеленської викликало хвилю критики Instagram Олени Зеленської

Зеленська викликала суперечки своїм вбранням Instagram Олени Зеленської

Зеленська приміряла брючний костюм оверсайз Instagram Олени Зеленської

"Красива, але що на ній одягнуто?", "Поміняйте стиліста", "Піджак і штани в Порошенка поносити взяла?", "Костюм з кого зняли, чи це на виріст?", "Ну як можна так одягатися? Ви представниця нашої держави, не ганьбіть нас ще більше. Зніміть цей мішок", "Господи, ну хто, хто вас одягає, пані Зеленська?! Звільніть цю людину за профнепридатність, негайно!" – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини й викликала дискусію своїм вбранням. Дружина президента України обрала сукню-футляр синього кольору з асиметричним вирізом.