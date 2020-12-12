Зеленській комфортно в оверсайз, вона хоче сховатися, – піарниця про стиль першої леді

Стиль, зовнішній вигляд і вбрання дружини президента України і першої леді країни Олени Зеленської обговорюються мільйонами людей по всьому світу.

Її мистецтво перевтілюватися в ділову особистість за допомогою класичних базових речей є прикладом для багатьох жінок. Зеленська продовжила традицію попередньої першої леді України Марини Порошенко й вибирає для своїх образів вбрання від українських дизайнерів.

У матеріалі для видання BBC український fashion-експертка Олена Мартинюк поділилася думкою про стиль Зеленської. Так, вона висловилася, що перша леді України не повинна мати такий вигляд, який хочуть від неї багато людей. Експертка повідомила, що в Зеленської ідеальний стиль.

Також Мартинюк порівняла стиль Зеленської та першої леді США Меланії Трамп.

"Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, із Меланією Трамп, то стиль Меланії супержіночний, суперсексі. Він дуже модний, вона завжди має вигляд, як жінка з обкладинки глянцевого журналу. А ось у дружини Зеленського силуети більш м'які й комфортні. Ми розуміємо, що в неї немає мети підкреслювати форми, тут скоріше йдеться про зручність і доречність", – зізналася експертка.

А ось директор Школи леді і піарниця Тетяна Мокріді заявила, що деякі підходи в стилі Зеленської не завадило б змінити. Так, експертка помітила, що перша леді України вибирає оверсайз-костюми, довгі рукава, широкуваті штани для того, щоб сховатися.

Найвдалішим образом Мокріді вважає вбрання Зеленської під час інавгурації президента.

"Це було дійсно блискуче, це справжнє вбрання першої леді, приклад комунікації зі світом. Але інші, на жаль, не запам'ятовуються і вони не несуть якихось сенсів", – заявила експерт.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Олена Зеленська з'явилася на публіці в чорному костюмі і викликала суперечки в шанувальників.